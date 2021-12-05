新华社曼谷12月4日电 通讯：泰国盼搭乘中老铁路“机遇快车”

新华社记者王亚光 王媛媛 姚兵

北起中国云南省会昆明、南至老挝首都万象的中老铁路3日全线开通运营，有望为沿线地区经济发展增添活力。与老挝山水相邻的泰国各界对中老铁路颇为关注，希望搭乘区域互联互通的“机遇快车”。

“中老铁路开通后，泰国商品出口到中国可以选择成本更低、时间更短的铁路运输，这有助于增加泰国商品在中国市场的竞争力。”2009年开始从事对华出口生意的泰国贸易商伦信·蒂汶猜说。

源于昆曼公路开通的一次商业考察，伦信在昆明认识了现在的合作伙伴赵斌。伦信负责在泰国各地采购特色商品发往昆明，赵斌负责把商品分销中国各地。10多年来，从泰国的蜂蜜、小食品、手工皂、调料到护肤品，两人的生意越做越大，而中老铁路的开通让他们看到了新商机。

“随着物流更加便捷，扩大网络销售将是我们未来的主要目标。”伦信说。

赵斌还认为，中老铁路提供了生鲜产品进口生意的可行性。“包括泰国在内的东南亚国家海产品种类丰富，昆明市场对海产品也有需求。铁路开通后，运输时间缩短到一天，这让我们开始考虑发展生鲜类进口生意。”他说。

伦信介绍说，目前主要跨境运输渠道中，船运成本较低，但时间长；货车运输时间短，适合生鲜类商品，但成本偏高。新冠疫情前陆运大概要10到15天，疫情之后要更久，“中老铁路开通后时间和运输成本都会降低”。

中老铁路通车后，万象到中老边境车程将由2天缩短到3小时，到昆明可朝发夕至。作为“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接的标志性成果，中老铁路将有效提升老挝及该地区的基础设施建设和互联互通水平，促进经济可持续发展。

世界银行研究报告说，中老铁路有望使万象与昆明之间的运输成本下降40%至50%；泰国兰乍邦港至昆明的运输成本有望下降至少32%。预计到2030年，经中老铁路老挝段的年过境贸易货物量将达390万吨。

伦信说，中老铁路开通后，中国商品出口到泰国会更加便利，泰国人可以选购品种更加丰富的商品，这对中泰两国消费者来说是好消息。“中老铁路开通将便利我们与云南、四川等省份的往来，帮助我们拓展市场。”他说。

泰国交通部轨道交通厅副厅长披切·古那探拉接受新华社记者采访时说：“中老铁路的开通有利于促进铁路沿线地区的贸易、投资和旅游业发展，包括中、老、泰三国在内，整个大湄公河区域各国都会在商业、农产品、消费品、投资、旅游等方面受益。”

为更好对接中老铁路，泰国政府近期出台一系列规划，以促进东北部边贸重镇廊开府至万象段铁路跨境运输，提高运输效率和通关便利化，其中包括在廊开新建铁路专用桥、增加廊开至万象段铁路运行车次、在廊开火车站附近建设进口商品检验和物流转运中心等。

廊开旅游协会顾问集拉农认为中老铁路开通将使中国游客抵达泰国更加便捷，对旅游业是个好消息。

集拉农在疫情暴发前租下已废弃不用的廊开府老火车站，打算改造成一个集火车博物馆、咖啡厅和民宿为一体的旅游休闲之地。“希望中老铁路为廊开带来中国游客。”她说。

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