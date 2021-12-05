新华社雅典12月4日电（记者于帅帅）希腊外长登迪亚斯、希腊文化和体育部长门佐尼、希腊奥委会秘书长科林帕迪斯日前分别表示，希腊坚定支持弘扬和平友爱的奥运精神，反对将体育运动政治化，期待北京冬奥会取得圆满成功。

希腊外长登迪亚斯3日在雅典会见中国驻希腊大使肖军正时说，希腊作为奥林匹克运动起源地，一直坚定不移地捍卫奥林匹克精神，维护奥林匹克运动的纯洁性，支持团结和友谊，反对分裂和对立。希方将一如既往地反对任何形式的奥运政治化和体育运动政治化言行，期待北京冬奥会取得圆满成功。肖军正在会见中表示，今年10月，北京冬奥会火种采集和交接仪式在希腊成功举行，为两国奥运合作再添佳话。

希腊文化和体育部长门佐尼2日说，希腊坚定支持弘扬和平友爱的奥运精神，坚决反对将奥林匹克运动政治化。她本人曾实地走访北京冬奥会比赛场地，对中方杰出的筹办工作印象深刻，相信北京将向世界呈现一届无与伦比的冬季奥运会。

希腊奥委会秘书长科林帕迪斯近日在与中国驻希腊大使馆公参王强的会见中说，感谢中国为本届冬奥会顺利举办付出的巨大努力，希腊将派体育代表团参加北京冬奥会，愿继续与中国加强在奥运领域的合作。科林帕迪斯强调，希腊是奥林匹克运动的起源地，弘扬奥林匹克精神是希腊奥委会责无旁贷的使命，疫情背景下更应强调团结、友谊、公平竞争的奥林匹克精神。希腊奥委会坚定支持北京冬奥会，反对将体育运动政治化，反对所谓“外交抵制”及任何有违《奥林匹克宪章》精神的行为。

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