新华社芝加哥12月4日电（记者徐静）美国密歇根州牛津高中枪击案嫌疑人伊森·克伦布利的父母4日被警方逮捕。

据美国媒体报道，密歇根州奥克兰县检察官3日以“非自愿过失杀人罪”起诉克伦布利的父母。起诉宣布后，克伦布利的父母没有向当局自首，而是以安全为由离开居住地。美国法警局、奥克兰县逃犯搜寻队、底特律警察局等部门随后开展搜捕，并于4日清晨在底特律东部一商业大楼内将他们逮捕。

奥克兰县检察官卡伦·麦克唐纳3日表示，对嫌疑人父母的指控意在传递这样的信息：枪支拥有者应对其枪支负责，如未能履行这一责任，就应对所造成的悲剧承担刑事后果。

警方调查显示，嫌疑人作案使用的枪支为其父亲购买，放在其父母卧室中一个未上锁的抽屉里；其父母知道嫌疑人于枪击事件发生前在学校出了问题，但未干预。

11月30日，底特律市附近的牛津高中发生枪击事件，造成4人死亡、7人受伤。12月1日，15岁的嫌疑人克伦布利被控4项一级谋杀罪、1项恐怖主义致死罪、7项蓄意谋杀攻击罪以及11项持械重罪。

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