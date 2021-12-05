新华社北京12月4日电 专访：后疫情时代迫切需要加强国际合作——访联合国前秘书长潘基文

新华社记者宿亮 李拯宇

“在当今日益相互联系的世界上，没有哪个国家是孤岛。”即将通过视频方式参加“2021从都国际论坛”的联合国前秘书长潘基文日前在接受新华社记者线上专访时表示，世界各国都面临诸多全球性挑战，需要坚持多边主义，提供以可持续性、伙伴关系和团结为基础的解决方案。

潘基文认为，多边主义是解决全球性挑战的最重要机制和工具。各国必须在多边主义基础上开展工作，调动一切必要资源，与需要的各方分享，只有这样才能有效阻止新冠疫情全球蔓延，有力应对气候变化，助力全球消除贫困。

就部分国家出现保守主义、单边主义倾向，潘基文指出，“高墙不是病毒、山火、恐怖主义、洪水及其他跨国威胁的对手”。对于这些全球性挑战，必须在全球伙伴关系的基础上加强合作，作出强有力的多边主义回应。

潘基文说，面对疫情在全球的持续蔓延，中国向世界许多国家和地区提供了新冠疫苗及医疗资源，为全球应对疫情作出重要贡献。他表示，世界各国面临的最紧要任务是通过多边合作推动疫苗公平分配，这不仅有利于强化全球多边合作，也将为后疫情时代建立更稳定和有效的国际秩序奠定基础。

潘基文表示，气候变化是国际社会面临的最严重和紧迫的全球性挑战之一，需要各国切实加强合作予以应对。

他说，中方制定碳达峰、碳中和目标是应对全球气候变化的重大承诺，体现出中国在这一问题上态度高度严肃、行动迅速有效。国际社会赞赏中国长期以来在全球应对气候变化中发挥的积极作用。如果没有中国的支持，《巴黎气候变化协定》就不可能达成。中美此前就应对气候变化达成的共识也展现了两国在这一领域的行动力。

潘基文表示，今年恰逢中国加入世界贸易组织20周年。作为世贸组织成员，20年来中国为促进公平、互利的贸易体系持续作出贡献。他期待中国未来做出更多努力，确保世贸组织有效运转，推动全球贸易增长。

“从都国际论坛”创办于2014年，现由中国人民对外友好协会、澳中友好交流协会、广东省人民政府和世界领袖联盟联合举办。今年论坛以“多边主义2.0版——后疫情时代的全球合作”为主题，来自30多个国家的160多位政商学界等领域嘉宾以线上线下方式出席论坛。

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