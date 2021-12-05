新华社德黑兰12月3日电（国际观察）伊核谈判：新分歧中按下“暂停键”

新华社记者高文成 王守宝

正在奥地利首都维也纳举行的新一轮伊朗核问题全面协议相关方会谈3日宣布暂时休会，各方代表将返回各自国家就会谈最新情况进行研判。据报道，会谈下周将继续进行。

分析人士指出，在重启的本轮美伊恢复履约谈判中，美欧和伊朗围绕本轮“谈判起点”以及伊方的新提案分歧不断。美伊相互质疑对方的谈判诚意，加之来自两国国内的政治压力以及以色列等外部因素的影响，下一阶段谈判的不确定性上升，各方分歧能否得到有效化解有待进一步观察。

谈判宣布暂停

伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里3日在接受伊朗媒体采访时说，伊朗谈判团队以书面形式向其他相关方就解除制裁和核问题提供了两份文件，部分相关方要求返回各自国家研究这一提案。他说，希望各方对此提供理性的书面答复，这将作为下一步谈判的基础。提案的具体内容并未对外公布，伊方此前曾多次要求解除制裁，同时要求美国对不再制裁伊朗作出承诺。

参与谈判的英国、法国和德国3日发表联合声明称，伊方的提案表明其要求对前六轮经过艰苦谈判的结果“做出重大改变”。三国仍完全致力于通过外交途径解决问题，但时间已不多了。

隶属伊朗最高国家安全委员会的光明通讯社3日刊发评论文章称，伊朗提出草案来推进“建设性和以结果为导向的谈判”，可欧洲各方却准备不足，没能提出任何提议，实际上拖慢了谈判进程。

主持会议的欧盟对外行动署副秘书长莫拉3日说，谈判已取得一些进展，但需要进一步取得共识。各方已明确未来的挑战，现在需要与各自国内进行协商。

分析人士指出，此次重启的新一轮谈判的意义在于各方通过与伊朗新的谈判团队的接触，了解伊朗新政府的谈判立场。目前围绕伊方两份文件产生的新分歧预示着下一阶段谈判或将遇到较大困难。但各方表示愿意下周继续谈判，说明各方寻求通过对话和谈判的方式解决伊核问题的立场没有改变。

进展与分歧并存

根据伊朗外交部网站发布的消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬3日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通话时说，本轮谈判进程“良好”，但进展缓慢。阿卜杜拉希扬呼吁部分伊核协议相关方改变做法，从言语威胁转向合作、相互尊重和以结果为导向的谈判。博雷利对恢复谈判表示满意，呼吁各方在谈判中表现出灵活性。

11月29日，本轮谈判首场会议结束后，各方曾展现乐观情绪，可随着谈判进程的展开，分歧开始显现。首先就是新一轮谈判该“从何谈起”的问题。伊朗认为前六轮的谈判结果是草案，还有重新谈判的空间，美欧则认为应直接从前六轮谈判结果出发开展新谈判。

从伊朗与西方国家各自代表团的组成看，双方在谈判的方向上也存在明显分歧。据伊朗《德黑兰时报》报道，伊朗谈判团队成员主要来自经济、金融和石油等领域，表明伊朗积极参与谈判以图“有效解除制裁”；而西方代表团主要由政治和法律专家组成，表明他们“寻求在核领域加大对伊朗施压并提出耗时且徒劳无功的问题”。

分析人士指出，尽管谈判终获重启，但美伊分歧始终难消。目前伊朗政府有较强意愿通过谈判减缓西方制裁对伊经济的影响，但双方在解除制裁、核查等一些关键问题上仍存在较大矛盾。

依旧面临挑战

此间舆论分析认为，目前美伊双方仍处于“谁先迈出第一步”的僵局之中，且各自面临国内政治和舆论压力。同时，不断发酵的场外因素也给下一阶段谈判增加了不确定性。未来伊核协议相关方能否采取灵活态度，排除干扰，寻求切实可行的解决方案，创造性地解决谈判未决问题，仍旧面临较大挑战。

美国国务卿布林肯3日称，本轮谈判暂停的原因是“伊朗似乎并不认真地做恢复履约所必需的事情”，如果谈判失败，美国将在“伊朗问题上寻求其他选项”。

另据美国媒体报道，25名共和党籍国会议员日前致信美国总统拜登，表示将阻止政府缓解对伊朗制裁，重申国会有权对伊朗实施制裁。而在伊朗国内，因为伊核协议未给伊朗带来预想中的经济收益，且美国2018年单方面退出伊核协议后重启并新增一系列对伊制裁，这导致部分强硬派人士对伊核谈判持质疑态度，不允许政府在谈判中做出重大妥协。

此外，以色列总理贝内特2日称，伊朗将“核讹诈”作为谈判策略，应该立即停止谈判。伊朗外交部发言人哈提卜扎德回应说，以色列呼吁立即停止谈判，再次显露出“犹太复国主义政权”的真面目，身在维也纳的各国代表对此不会接受。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达指出，伊朗方面明白，不处理好谈判问题，自己遭受的国际制裁就难以解除，其经济发展和社会稳定就将面临麻烦，因此伊朗确实有意推动谈判。但谈判结果并非仅取决于伊朗，也需要美国的积极推进，更何况当初正是因为美国单方面退出伊核协议才导致如今难题。美国是否会改变立场是伊核谈判能否取得突破的关键所在。

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