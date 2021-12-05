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专访：中国从国际体系参与者变为全球倡议发起者

——访俄罗斯圣彼得堡国立大学教授列克修蒂娜

2021年12月05日09:18 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月4日电 专访：中国从国际体系参与者变为全球倡议发起者——访俄罗斯圣彼得堡国立大学教授列克修蒂娜

　　新华社记者黄河

　　今年是中国加入世界贸易组织20周年。俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜日前在接受新华社记者书面专访时表示，自2001年加入世贸组织以来，中国已经从国际经济体系的参与者，变为一些区域和全球重要倡议的发起者。

　　“中国成功融入国际经济体系，逐步适应并主动维护国际贸易规则，在世界贸易中的分量迅速提升，成为世界重要的贸易国家。”列克修蒂娜说。

　　入世20年，中国经济总量占全球经济比重升至17%以上，对全球经济增长的年均贡献率达30%左右。自2001年以来，中国货物出口量增加7倍多，进口量增加约6倍。自2008年以来，中国成为最不发达国家的主要出口目的地。

　　列克修蒂娜认为，加入世贸组织20年来，中国的进步令人瞩目，中国提出的倡议促进了其他国家发展。

　　“过去几年，许多对发展中国家基础设施和经济社会发展至关重要的项目在‘一带一路’倡议下得以实施，离不开中国的支持。与此同时，亚洲基础设施投资银行（亚投行）也巩固了其高标准多边开发银行的声誉。”列克修蒂娜说。

　　列克修蒂娜指出，当前保护主义和去全球化盛行，个别在国际经济秩序中居于优势地位的国家出于私利，企图重新对全球和区域价值链进行针对性调整，事实上同样遭受到这些行为的伤害。

　　“不破坏已经证明其有效性的国际经济体系，而是对其进行改革，纠正其薄弱环节，才符合国际社会整体利益。”列克修蒂娜说，对世贸组织的必要改革，可将如何提高在解决贸易争端过程的决策效率作为一个方向。

(责编：崔译戈、崔越)

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