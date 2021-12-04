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2021年德国电影展在北京拉开帷幕

2021年12月04日15:21 | 来源：人民网-国际频道
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2021年德国电影展海报。主办方供图

人民网北京12月4日电 （王禹蘅）2021年德国电影展3日在北京百老汇电影中心开启首部电影展映。此次电影展由德国电影协会主办、北京德国文化中心·歌德学院（中国）和百老汇影城协办。德国电影协会总经理西蒙娜·鲍曼、德国电影协会中国代表安珂、北京德国文化中心·歌德学院（中国）柯理以及德国电影展大使贾樟柯对此次影展开幕表示祝贺。

据安珂介绍，此次电影展带来了2021年在德国最受欢迎的电影。玛丽亚·施拉德执导的《定制男友》作为电影展的第一部影片向观众呈现。该影片2021年获得了德国萝拉奖的最佳影片奖项，将代表德国角逐2022年奥斯卡奖。本片女主角玛伦·艾格特凭借此片获得了柏林电影节银熊奖最佳女演员。

西蒙娜·鲍曼表示，此次展映精心挑选了虚构的故事片和写实的纪录片。她向观众特别推荐了《曲线球》和《巴赫曼先生和他的学生》两部作品。

据悉，此次电影展将有6部电影在北京百老汇电影中心放映，特别展映单元已于北京德国文化中心·歌德学院（中国）、北京法国文化中心与观众见面。其中在百老汇展映的影片包括在德国电影奖获得最佳故事片铜奖的《曲线球》、获得最佳音效的《噪音交响曲》、提名最佳摄影的《家》，以及关注核能源污染的纪录片《无尽的核噩梦》。

自2013年起，德国电影展已举办九届，一直致力于将更多德国优秀当代电影带给中国观众。此次电影展于12月3日至12日在北京举行。

(责编：高歌、刘慧)

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