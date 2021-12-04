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中乌举办中国民族政策研讨会

2021年12月04日11:10 | 来源：人民网-国际频道
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中乌举办中国民族政策研讨会。人民网记者 谭武军摄
中乌举办中国民族政策研讨会。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅12月3日电 （记者谭武军）中国驻乌克兰使馆和全乌政治理论家协会3日共同举办中乌中国民族政策研讨会，探讨中国民族政策与各民族共同繁荣发展的有益经验。中国驻乌克兰大使范先荣、乌内阁秘书处宗教问题司司长尤拉什、全乌政治理论家协会会长别比克出席活动并致辞，双方有关学者参加。

范先荣在致辞中表示，在中国共产党的领导下，中国已经找到具有中国特色的解决民族问题的正确道路，少数民族的面貌、民族地区的面貌、民族关系的面貌发生了历史性巨变。今年是西藏和平解放70周年。70年来，西藏政治制度实现跨越式革新，经济社会实现快速进步，宗教和文化得到有效的保护和利用，社会保持和谐稳定。除西藏外，中国还有其他很多少数民族，包括新疆地区的维吾尔族，同样发生了历史性的沧桑巨变，经济越来越发展，社会越来越安定，人民生活越来越幸福。

范先荣指出，世界上就是有那么一些人罔顾事实，无端地指责西藏和新疆的人权和发展状况，这是在搞政治操弄，借机干涉中国内政。甚至还企图以此为借口抵制即将举行的北京冬奥会，这些都是没有道理的，也注定不会得逞。

中乌专家分别从中国民族区域自治制度、各民族共同富裕、中国对少数民族的优惠政策等角度阐述了中国特色民族政策。乌方专家高度评价中国的民族政策以及取得的巨大成就，认为一个国家采取什么样的民族政策必须要根据自身国情，最终目的都是为了实现各民族和谐相处，推动国家更好发展。 

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(责编：高歌、刘慧)

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