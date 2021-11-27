新华社日内瓦11月26日电（记者刘曲）世界卫生组织26日将最新报告的新冠病毒变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名，要求各国加强监测和测序工作。

世卫组织当天就该毒株举行专门评估会议后表示，这一最新变异毒株11月9日在南非被首次确认，24日首次报告给世卫组织。从流行病学上看，最近几周南非的新冠感染率急剧上升，与检测到B.1.1.529变异毒株的情况吻合。

世卫组织在一份声明中说：“这一变异毒株有大量突变，其中一些突变令人担忧。”初步证据显示，与之前其他“需要关注”的变异毒株相比，B.1.1.529毒株可能导致人们二次感染新冠的风险增加，这看起来也与目前南非各地感染B.1.1.529毒株的病例数有所增加相符。

世卫组织表示，B.1.1.529变异毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。

世卫组织呼吁各国加强对所有仍在流行的新冠变异毒株的监测和测序，向公开数据库提交完整的病毒基因组序列和元数据，并向世卫组织报告与任何“需要关注”的变异毒株有关的初始病例或病例集群。同时，世卫组织还建议开展国际协作，通过实地调查和实验室评估，更好地了解“需要关注”的变异毒株各方面的影响。

据世卫组织定义，“需要关注”的变异毒株是指在全球公共卫生层面已被证明出现以下一种或多种变化的毒株：传播性增加或流行病学上的有害变化，毒性增加或致病的临床表现变化，公共卫生和社会措施或现有诊断方法、疫苗、治疗方法的有效性降低等。

(责编：赵欣悦、刘军涛)