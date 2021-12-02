新华社墨西哥城12月2日电（国际观察）务实合作为新时代中拉关系注入新动力

新华社记者

中国-拉美和加勒比国家共同体论坛（中拉论坛）第三届部长会议将于3日以视频方式举行。2014年7月，中拉共同宣布建立中拉论坛，开辟中拉整体合作新途径。7年来，论坛蓬勃发展，已成为汇聚中拉各界友好力量的主要平台，为深化中拉关系作出了重要贡献。

分析人士指出，近年来，中拉政治互信持续深化、务实合作不断拓展。在当前世界变局和世纪疫情交织叠加情况下，中拉合作既面临新挑战，也面临新机遇。各方期待此次会议能为推动发展新时代中拉关系、构建携手共进的中拉命运共同体注入新动力。

务实合作 蓬勃发展

从巴西甜瓜、墨西哥可可等进博会新产品，到智利比亚迪电动客车、阿根廷赫利俄斯风电项目群等新能源应用，再到玻利维亚穆通钢厂、哥伦比亚首都波哥大地铁等新基建合作，近年来，中拉各领域合作蓬勃发展，形成全方位、多层次、立体化合作格局。

目前，中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位，中拉贸易额已经连续3年超过3000亿美元。拉美也是中国对外投资第二大目的地，在拉中资企业已超过2700家。今年1月至9月，中拉贸易额达3318.8亿美元，同比大幅增长45.5%。

委内瑞拉发展和新兴经济高级研究中心主任安德丽娜·塔拉森表示，中拉关系建立在真诚信任的政治关系、互利共赢的经济合作、互学互鉴的文化交流基础上。对拉美国家来说，中国是繁荣经济体、制造业供应商，也是拉美地区重要外资来源国。

智利塔尔卡大学工业工程系学者埃内斯托·桑蒂瓦涅斯表示，拉美国家迫切需要优质基础设施和先进技术，以提高贸易和物流效率。在中拉论坛框架下，中拉产品、技术、服务交流更加密切，特别是中国基础设施投资不断给拉美国家带来发展新红利。

携手抗疫 守望相助

新冠疫情发生以来，中拉守望相助，开展全方位抗疫合作。中方向拉美国家提供力所能及的帮助，助力地区国家早日战胜疫情，恢复经济社会发展。

今年以来，一批批中国新冠疫苗运抵拉美国家，助力多国度过疫情最艰难时刻。5月，巴西小镇塞拉纳在中国疫苗帮助下，一举成为巴西抗疫模范城市。塞拉纳市长莱奥·卡皮泰利表示，是中国疫苗让民众重新过上“有尊严的生活”。

据泛美卫生组织10月1日数据，在智利和厄瓜多尔，中国疫苗在两国已接种疫苗中占比分别达65%和60%；在玻利维亚、乌拉圭等国的已接种疫苗中，中国疫苗占比均过半。

秘鲁总统卡斯蒂略8月接种了中国国药集团研发的新冠疫苗。他表示，作出这一选择是因为他对中国疫苗有信心。巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯表示，中国疫苗在预防死亡和重症、降低住院率方面表现非常出色。

中国疫苗在拉美获得越来越多的信任票，也为中拉疫苗科研和生产合作带来了新契机。今年3月，康希诺疫苗首条海外灌装生产线在墨西哥克雷塔罗州建成。8月，科兴公司宣布将在智利中部首都大区建造一家疫苗生产工厂，预计年产新冠病毒灭活疫苗6000万剂。

哥伦比亚对外大学学者戴维·卡斯特里利翁表示，正因为有中国疫苗，哥伦比亚才能减少新冠肺炎住院和死亡人数，逐步走上经济复苏道路。

深化信任 命运与共

当前，中拉关系已进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代，如何在世纪疫情和百年变局叠加背景下推动新时代中拉关系发展成为新课题。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心研究员玛丽亚·奥斯特洛表示，当今世界保护主义、单边主义抬头，中拉应携手加强多边主义，巩固市场开放成果，营造有利投资环境，为实现更高层次全面合作铺平道路。

哥伦比亚-中国友协主席吉列尔莫·普亚纳表示，希望此次中拉论坛部长会议能够为中拉关系制定长期发展规划，进一步推动中拉在抗击疫情、恢复经济等各方面的合作。

巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗认为，中拉论坛有助于在国际舞台上开创更高效的合作方式，未来论坛重要性将进一步提升。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多期待中拉在科技创新、数字经济、能源转型等领域的合作更上一层楼。当前各国面临新冠疫情及其经济影响、气候变化等问题，任何国家都无法单独应对。中拉论坛有助于夯实信任、深化合作，推动中拉携手应对各种挑战，共建可持续和美好的未来。（参与记者：吴昊、赵凯、闫亮、陈威华、赵焱、卞卓丹、尹南、林朝晖、徐烨、朱雨博、郝云甫、高春雨）

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