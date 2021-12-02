人民网北京12月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、国务院总理李克强将于12月6日在北京与世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长科尔曼和金融稳定理事会主席诺特以视频方式举行第六次“1+6”圆桌对话会，围绕“促进世界经济强劲、包容、可持续增长：从复苏到重构”主题，就世界经济形势与全球经济治理、中国坚持以改革开放为动力促进高质量发展等议题进行讨论交流。

二、中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议将于12月3日以视频方式举行，国务委员兼外长王毅、墨西哥外长埃布拉德将共同主持会议。

总台央视记者：据报道，11月30日，俄罗斯总统普京出席“俄罗斯在召唤”年度国际投资论坛时表示，莫斯科对当前俄中关系的高水平感到满意，愿进一步推进俄中协作，使之更具战略内涵。两国关系非常稳定，是维护世界稳定的重要因素。俄罗斯不会像某些欧洲国家那样，按照美国的“召唤”减少与中方的合作。中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏普京总统对中俄关系的积极表态。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄关系始终秉持“世代友好、合作共赢”的缔约初心笃定前行，这是双方基于两国各自发展振兴需要和世界发展大势作出的战略决策，不受国际风云变幻影响，不因一时一事动摇。在当前少数国家强化军事同盟、构筑各式各样的意识形态和价值观“小圈子”的背景下，中俄坚持结伴不结盟、不针对第三方，为纷繁复杂的国际形势注入了宝贵的稳定性。中俄不是盟友胜似盟友，为促进世界和平与发展提供了强大的正能量。

我们坚信，新时代的中俄关系将更加成熟、稳定、坚韧，双方将继续矢志不渝拓展“背靠背”战略协作的深度和广度，带头讲平等、讲诚信、讲合作、讲守法，在历史的十字路口始终站在正确一边，为构建新型国际关系和人类命运共同体贡献“中俄智慧”和“中俄方案”，共同引领人类进步潮流。

《人民日报》记者：能否请你详细介绍中拉论坛第三届部长会议有关情况和中方期待？

汪文斌：2014年7月，习近平主席在出席中国—拉美和加勒比国家领导人首次集体会晤期间，同拉方领导人共同宣布建立中拉论坛。7年来，在中拉论坛框架下，中拉双方已成功举办两届部长级会议、应对新冠肺炎疫情特别外长视频会以及18个专业领域46场分论坛活动，极大丰富了中拉整体合作内涵。7年来，中拉论坛蓬勃发展，已成为汇聚中拉各界友好力量的主要平台，为深化中拉关系作出了重要贡献。

中拉论坛第三届部长会议是新冠肺炎疫情发生后，中方同拉美和加勒比国家开展的首场“全覆盖”多边外交活动。百年变局叠加世纪疫情，给世界经济发展和各国社会民生带来严重挑战。中拉双方商定本届会议主题为“共克时艰、共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体”。我们真诚希望以本次会议为契机，同拉美和加勒比国家一道，规划未来三年论坛发展和整体合作，推动新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系迈向更高水平。

深圳卫视记者：据报道，11月30日，美国以镇压示威者为由宣布对9名古巴官员实施签证限制。中方对此有何评论？

汪文斌：今年以来，美方数次对古巴机构、官员实施单边制裁，严重违反国际关系基本准则，暴露了美方一贯的霸凌霸道。中方坚决反对打着所谓“自由”“民主”“人权”等旗号干涉他国内政、实施单边制裁，坚定支持古巴政府和人民为维护国家主权和社会稳定所作的努力。

中方一贯认为，相互尊重、公平正义、合作共赢才是国与国相处之道。我们呼吁美方按照联合国宪章宗旨及国际关系基本准则，立即全面取消对古巴的单边制裁，多做改善美古关系、有利于国际和地区稳定的事。

彭博社记者：美国与欧盟将于今天举行高级别对话，探讨如何共同应对他们眼中日益强硬的中国，称在关键问题上达成共识或许能令中国更难忽视相关议题。外交部对此有何回应？

汪文斌：中国、美国和欧盟都是国际主要力量，三者之间不是非此即彼的关系，更不应该进行零和博弈。中方敦促有关方面摒弃“冷战”思维，坚持开放合作、对话协商，践行真正的多边主义，为世界注入更多稳定性和正能量。以意识形态划线、搞“小圈子”的做法不利于世界和平稳定，损人害己，得不偿失。

《荷兰电讯报》记者：在荷兰发生一起针对耐克和C&A等公司的刑事诉讼，称其从新疆的“强迫劳动”中获利。外交部对于称新疆存在“强迫劳动”的指控和在荷兰的刑事诉讼有何回应？

汪文斌：首先我要告诉你的是，在中国新疆，人民安居乐业，民族和谐共存。所谓新疆存在“强迫劳动”的说法纯属弥天大谎，是一个世纪谎言。个别西方政客，特别是美国的一些政客，鼓噪所谓的“强迫劳动”，实质是打着人权的幌子搞政治操弄，干涉中国内政，遏制打压中国特别是新疆的发展。这种做法是不道德的，也是卑劣的，将破坏全球产业链供应链的稳定。他们的图谋绝不会得逞，只会让他们制造谎言谣言的真实面目清晰暴露在世人面前。

如果你关心“强迫劳动”的话，我给你介绍一些事实。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万；其中一半被卖到血汗工厂，或遭受家庭奴役。这些散布新疆存在所谓“强迫劳动”的人，建议他们去美国实地调查一下“强迫劳动”现象。相信他们会发现更多的事实。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗主持高级别会议时表示，必须遵守中巴经济走廊项目完工时间表，巴政府完全致力于落实走廊协议规定。外交部对此有何评论？

汪文斌：中方注意到，近一段时间以来，伊姆兰·汗总理多次就中巴经济走廊作出积极表态。这充分体现了巴方对中巴全天候友谊和全方位合作的重视，中方对此高度赞赏。

中巴经济走廊是“一带一路”重要的先行先试项目，启动以来为巴基斯坦经济发展和民生改善作出了重要贡献，得到各界广泛赞誉和认可。中方愿同巴方一道落实好两国领导人共识，在建设和运营好现有项目基础上，进一步聚焦产业、民生、农业、科技等领域合作，将走廊打造成高质量共建“一带一路”的示范工程，更好造福两国乃至地区人民。

总台国广记者：据了解，俄罗斯已完成《关于延长<中俄关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定>有效期的议定书》生效国内法律程序。请问该议定书何时生效？有何重要意义？

汪文斌：12月1日，《关于延长<中俄关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定>有效期的议定书》正式生效。根据《议定书》规定，中俄导弹发射通报协定顺利延期10年。

《议定书》的生效体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平，也表明两国致力于共同维护全球战略稳定的坚定决心，将为维护国际军控体系、维护世界和平与安全作出重要贡献。

日本广播协会记者：欧盟委员会1日宣布欧盟“全球门户”计划，未来将投入高达3000亿欧元用于发展中国家基础设施建设。这项措施被认为是对中国“一带一路”倡议的回应。中方对此有何评论？

汪文斌：中方欢迎一切帮助发展中国家建设基础设施、促进共同发展的倡议。我们同时认为，不同相关倡议之间不应是相互替代、相互排斥的关系，而应提倡兼容并蓄、沟通协调，形成合力。

你提到“一带一路”倡议，我想强调的是，“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，秉持开放、廉洁、绿色理念，致力于实现可持续、惠民生、高标准目标，重在为世界经济增长增添新动力，为国际经济合作开拓新空间。过去8年来，“一带一路”从倡议到行动，从“大写意”到“工笔画”，取得了实打实、沉甸甸的成就，为有关国家人民带来了实实在在的福祉，受到各方特别是发展中国家的热烈欢迎和高度评价。未来，我们将继续与共建“一带一路”各参与方加强相互合作，本着共商共建共享原则，稳步推进各领域合作，为帮助发展中国家建设基础设施、促进全球共同发展作出积极贡献。

中欧双方在互联互通大方向上有着诸多共识，完全可以形成互补，共同促进各国之间的互联互通和全球可持续发展。

新华社记者：12月1日，俄罗斯外交部就美国拟举办“领导人民主峰会”发表声明称，美国及其盟友没有资格也不应该以“民主灯塔”自居，美在国际上采取的不友善行动已使外界丧失对其信任。俄方呼吁所有国家不再推行所谓“民主化”，不搞重新划线，以实际行动捍卫联合国宪章规定的各国主权平等原则。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方对俄方的相关立场表示赞赏。近期，我们注意到许多国家政要和媒体对美国举办所谓“领导人民主峰会”提出批评。泰国副总理兼外长敦表示，峰会纯粹出于政治目的，是政治操弄，泰国没有收到邀请反而应感到高兴。匈牙利外长西雅尔多指出，“民主峰会”具有典型的美国内政治特征，匈牙利民主无需任何人评判。埃及、沙特阿拉伯、以色列等中东多国媒体评论认为，“民主峰会”是美国干涉他国内政、维护霸权的工具，美式民主除了在中东和世界各地播下死亡和破坏的种子外，没有留下任何有价值的东西。这些情况表明，美举办“民主峰会”不得人心，遭到国际社会普遍反对。我想指出的是：

美国以自身标准划线，将世界上一半国家和地区划入“民主阵营”，将另一半国家归入“非民主国家”行列。这种做法本身就违背民主精神，暴露出美国将民主工具化、武器化，打着民主幌子推进地缘战略、打压异己的真实意图。

长期以来，美国通过国际开发署等政府机构和“国家民主基金会”等所谓“非政府组织”，对主权国家进行渗透颠覆，挑动“颜色革命”；以推广民主名义滥施单边制裁，对阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚等国发动军事干涉，造成数十万平民死亡，数百万人受伤，数千万人流离失所。美人为将世界划分为“民主”和“非民主”两大阵营，只会给世界带来更多混乱，给各国人民带来更多灾难。

事实上，“民主峰会”同民主无关，而是借民主之名行破坏民主之实。面对新冠疫情、气候变化、恐怖主义、经济复苏等全球性挑战，世界需要的不是挑动分裂和对抗的“民主峰会”，而是在联合国宪章宗旨和原则基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义，携手应对共同挑战。

(责编：于洋、刘慧)