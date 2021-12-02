人民网曼谷12月2日电 （记者孙广勇）11月30日，泰国孔敬大学孔子学院和四川新华出版发行集团有限公司联合主办国际中文教育创新研讨会，活动邀请了孔院合作单位代表、YCT智慧汉语课堂代表、泰国中文教师代表等多方广泛参与，反响热烈。

泰国教育部民校教育委员会汉语顾问黄淑环、泰国教育部基础教育委员会汉语项目官员迪恩、四川新华出版发行集团对外合作代表胡源等出席活动并致辞。

迪恩表示，多年来，孔敬大学孔子学院致力于发展中文教育事业，不断探索，追求创新，取得了斐然的成绩。疫情之下，“新华智慧汉语学堂”的合作设立有利于泰国汉语教学、汉语考试、本土汉语教师培养等工作的开展，将对泰国的汉语教学起到积极的促进和引领作用。

泰国孔敬孔院中方院长耿军、西北大学文学院汉语国际教育系主任张亚蓉、西南大学国际学院汉语国际教育系主任杨甜就“后疫情时代国际中文教育创新与发展”主题进行了分享与讨论。

与会者认为，线上教学已经成为疫情影响下主流的教学模式，且在外部环境发生重大变化时有着无可替代的应用价值，中文教师应发挥主观能动性，积极学习以适应线上教学的新模式。不断发展的人工智能技术，最大限度实现了孔子“有教无类”“因材施教”的教育理想。

未来，泰国孔敬孔院将与四川新华出版发行集团深化合作，推广先进的数字化汉语课堂模式，共建更多数字化汉语教室，推动泰东北地区中小学汉语教学的数字化、规范化发展。除新华智慧汉语课堂实体建设外，孔敬孔院还将不断探索“互联网+”时代国际中文教育模式的创新实践，为孔院中文教育教学注入新的活力。

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