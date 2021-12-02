新华社北京12月2日电 国台办发言人马晓光2日应询表示，安倍晋三罔顾事实、颠倒黑白，妄图挑战世界反法西斯战争的结果，妄图挑战二战以后确立的国际秩序，令人震惊。他在台湾问题上鼓吹遏华、怂恿“台独”的论调反映出他在历史问题、涉台问题上固守错误立场、不思悔改、不断滑向危险方向，国际社会必须高度警惕。

有记者问，日本前首相安倍晋三近日在参加台湾智库活动时妄称，“台湾有事即日本有事”，等同于“日美同盟有事”，还就钓鱼岛发表错误言论。民进党当局对涉钓鱼岛错误言论一声不吭，反而感谢安倍。对此有何评论？马晓光在答问时作上述表示。

他指出，台湾是中国的一部分。一个中国原则、中日四个政治文件精神以及日本政府在台湾问题上对中方作出的严肃承诺是必须遵守的原则。我们敦促日方一些人深刻反省历史，立即纠正错误，停止在台湾问题上进一步采取错误行动，停止向“台独”势力发出错误信号。

马晓光表示，民进党当局和“台独”势力违逆中华民族利益和岛内民众福祉，勾连外部势力谋“独”，是十分危险的。我们正告民进党当局，不要误判形势，企图靠外部势力分裂国家和谋取政治私利的挑衅必遭挫败。

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