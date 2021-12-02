新华社北京12月2日电（记者于佳欣、王雨萧）商务部2日数据显示，今年以来，中俄贸易增势强劲，前10个月双边货物贸易额达1156亿美元，超过去年全年规模，创历史新高。

日前，中俄总理以视频方式举行第二十六次定期会晤。商务部新闻发言人束珏婷2日在网上例行新闻发布会上说，此次两国总理会晤为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，在经贸方面取得五方面积极成果。

在继续推动双边贸易高质量发展上，商务部与俄方编制完成了《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图》，为实现中俄双边贸易额2000亿美元目标作出规划。双方还商定促进跨境电商和服务贸易增长，提升便利化水平，扩大农产品准入，用好展会平台。

在继续推动投资和大项目合作取得新突破方面，束珏婷介绍，前10个月，中方对俄直接投资同比增长39.1%。中俄经贸主管部门正在研究升级中俄投资协定可行性。双方还在积极商谈国际月球科研站合作的政府间协定。

此外，双方还在推动产业链供应链合作深入发展、积极推进新兴领域合作、全面加强多边领域合作等方面取得积极成果，包括进一步深化能源矿产、农林开发、工业制造、信息通信等领域上下游合作，推动互设机电等类型产业园区。双方商定进一步加强科技创新合作，打造5G、生物医药、绿色低碳、智慧城市等新增长点，以及共同编制中俄在俄罗斯北极地区合作发展路线图等。

束珏婷说，下一步，中方将同俄方一道，全面落实两国元首重要共识和本次总理会晤达成的各项成果，进一步发挥政府间合作机制作用，推动双边经贸关系和各领域务实合作朝着更大范围、更宽领域、更深层次发展，不断巩固和深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

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