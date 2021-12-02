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澳智库报告：澳盟友从澳中贸易争端中获益最多

2021年12月02日19:34 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼12月1日电（记者郝亚琳）澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院日前发布报告说，美国等一些澳大利亚的盟友事实上是澳中贸易争端的最大受益者。

　　报告显示，今年前9个月，12种澳大利亚产品对华出口总额比2019年同期减少了126亿美元，而美国同类产品的对华出口额增加了46亿美元，加拿大和新西兰同类产品对华出口额也分别增加了11亿美元和7.86亿美元。

　　另一方面，报告指出，这些盟友在澳中贸易争端问题上给予澳大利亚的口头声援，并没有转化为大量购买澳产品以帮助其减少经济损失的实际行动。今年前9个月，澳大利亚葡萄酒对华出口额同比减少了逾4.8亿美元，但同期对美出口额仅为710万美元。

　　澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森在接受新华社记者采访时表示，美国等西方国家是澳大利亚的安全盟友，但在贸易问题上，它们是澳大利亚激烈的竞争对手。

　　“当澳大利亚生产商无法进入中国市场时，美国生产商只会很高兴地拿走澳大利亚人原有的份额，他们也正是这样做的。”他说。

　　他还表示，有观点认为“很多国家都在同中国经济脱钩，澳大利亚无须担心同中国的贸易关系恶化”，但这种想法是错误的。贸易和投资数据表明，事实上，中国与很多国家，包括澳大利亚的战略伙伴在内，经济融合在进一步加深。此外，认为“对澳大利亚经济而言，与中国脱钩成本很小”的想法也是站不住脚的。一方面，一些行业受到了很大影响，另一方面，从整体而言，澳中经贸往来并未脱钩，事实上还在增加，这也意味着脱钩要付出更大成本。

　　劳伦斯森认为，当前澳国内关于澳中关系的讨论中，政府听到的往往都是国家安全领域的声音，而那些代表澳经济利益的声音需引起进一步重视，因此这份报告是从经济角度对当前状况进行全面如实的探讨。

(责编：于洋、杨牧)

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