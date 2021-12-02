新华社达喀尔12月2日电 当地时间11月30日，国务委员兼外长王毅在达喀尔出席中非合作论坛第八届部长级会议期间会见几内亚比绍外长巴尔博萨。

王毅表示，几比是中国的好朋友、好兄弟，两国人民在抗疫中相互支持，互信进一步增强，友谊进一步升华。中方欢迎几比加入共建“一带一路”大家庭，这将为两国合作开辟广阔前景，也将助力几比经济社会发展。中方高度赞赏几比坚定支持中方维护自身核心利益，也将继续坚定支持几比走符合国情的发展道路。

巴尔博萨热烈祝贺中国共产党成立一百周年，表示习近平主席在论坛开幕式的演讲十分精彩，为非中合作注入了强劲动力。中国是几比最重要的合作伙伴，几比衷心感谢中方为几比发展提供的支持和帮助，将继续坚定奉行一个中国的政策，坚定致力于发展两国关系，增进非中团结。

王毅说，百年来，中国共产党从小到大，由弱变强，发展成为全世界最大的执政党并始终保持生机活力。一个简单而深刻的道理就是，中国共产党来自人民，服务人民，同时也得到人民的拥护支持。我们将继续秉持以人民为中心的理念，以人民对美好生活的追求为奋斗目标，团结带领14亿中国人民加快现代化进程。中国的崛起是发展中国家力量的增强，也是世界和平力量的壮大。中国将更为坚定地维护发展中国家正当合法权益，更好助力非洲的发展振兴。

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