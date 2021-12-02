人民网堪培拉12月2日电 （记者陈效卫）据中国驻基里巴斯使馆消息，12月1日，使馆同基里巴斯教育部联合举办中国政府奖学金启动仪式，唐松根大使与马茂总统夫妇、副议长雷德芬、教育部长蒂博等政要，以及学校、宗教、企业等各界代表和使馆外交官等近百人出席。

唐松根大使在致辞中宣布中国政府奖学金正式启动。唐大使表示，中国拥有5000多年悠久历史和灿烂文明，中国人民热爱和平、友善包容。赴华留学的学生们将有机会享受卓越的学术环境和科研条件，体验独特多彩的中国文化，感受繁华和便利的中国生活。相信学子们会学有所成、满载而归。唐大使表示，教育始终是中基合作的重点，双方积极推动汉语教学、职业技能培训、文化交流、教学设施升级等多形式交流合作。中方设立的中国大使奖学金也于今天正式启动，将向百余名基高中生发放优秀学生奖、进步最快奖和优秀毕业生奖。中方愿为基有志青年追求梦想、贡献祖国提供积极支持。

蒂博部长表示，很荣幸与唐大使共同宣布中国政府奖学金和中国大使奖学金正式启动。感谢中方对基教育领域的持续支持，基中教育合作有助于基方加强人才培养和能力建设，更好地实现基二十年发展规划目标、落实基政府施政纲领。基方高度重视基中伙伴关系，愿同中方进一步加强合作，落实好两国教育合作谅解备忘录，为青年一代带来更多福祉。

此系中基复交以来中国政府奖学金首次在基招生，将于2022/2023学年招收首批10名学生赴华深造，受到当地各界广泛关注和热切期待。

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