人民网罗马12月2日电 （记者韩硕）在巴尔干半岛腹地波黑共和国，中国电建与当地开发商合作的斯卡迪莫瓦茨-格拉莫克风电项目前期各项工作正在稳步推进中，项目位于联邦格拉莫奇行政区西南方向的斯卡迪莫瓦茨山脊区域，与首都萨拉热窝直线距离约115公里，平均海拔1460米，不久的将来，中国企业将于此设计、采购和建造55台单机容量4.2兆瓦的风机发电及并网配套设施。

作为“一带一路”沿线国家和“中国-中东欧”成员国，波黑拥有丰富的风电资源，近些年来，波黑政府越发重视环境和生态保护，不仅向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了国家自主减排贡献方案，并制定国家能源发展框架战略。

波黑“一带一路”建设与促进中心主任波利斯·法鲁克在接受记者采访时表示，鉴于波黑以及巴尔干地区脱碳和应对气候变化的相关要求越来越严格，清洁能源和可再生能源电站将成为发电主力军，生物质、风电和光伏电池的使用将会增加，矿山和火电站将逐步关闭。斯卡迪莫瓦茨-格拉莫克风电项目的建设不仅助力波黑能源体系绿色低碳发展，也积极保护了当地环境。

“我相信，这个波黑未来最大的风力发电基地建成后，不仅能有效带动当地就业发展，也能助力能源结构向更加高效、更加清洁和多元化方向加速转型，从而带来更加积极的经济、社会和环境效益。”波利斯·法鲁克说，“这是我们真诚的愿望，也是中国企业给我们带来的绿色智慧。”

(责编：于洋、刘慧)