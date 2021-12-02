人民网约翰内斯堡11月30日电 （闫韫明、李晓龙）当地时间11月26日，中国第25批刚果（金）维和医疗分队高标准通过联合国装备核查，这也是该分队自9月底部署到任务区后，首次接受联合国装备核查。

当天，核查组一行6人来到中国二级医院，采取听取汇报、实地查验、数据采集、随机提问、操作演示等方式，对医疗分队的主装备、自我维持装备和个人装备3大项15类装备进行详细核查，涉及医疗、车辆、通信、防卫、仓储和后勤等1000余件装备设施。

图为联刚团装备核查组核查维和医疗分队车辆保养情况。李晓龙 摄

核查组一行专门深入门诊接诊台、各诊室、急救室、手术室等地，就医疗设备保养情况、药品有效期、医疗垃圾分类处理、氧气瓶检验合格证等细节展开逐一核查，详细评估我医疗分队器械种类参数、医药耗材品种数量、伤员救治保障能力和救护车辆装备性能等情况，以此确认相应任务执行能力。医疗分队官兵积极配合，详细回复核查官询问，熟练展示各类装备操作规范。

图为联刚团装备核查组听取维和医疗分队情况汇报。李晓龙 摄

医疗分队急诊医师梁毅表示：“我们将始终发扬我军爱装管装光荣传统和优良作风，保持各类装备优良性能，发挥装备保障效益，着力提升遂行多样化维和卫勤保障任务能力，确保一声令下能够随时拉得出、用得上、救得下、治得好。”

(责编：于洋、刘慧)