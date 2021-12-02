人民网北京12月2日电 （记者赵健）作为南美洲第一个同中国建交的国家，智利与中国有着长期的双边合作关系。近年来随着两国关系不断深化，智利与中国积极开拓更多合作模式，而“智利周”便是众多模式中最为有效的方式之一。

“智利周”活动现场。图片由智利驻华使馆提供

自2015年第一届“智利周”活动在中国成功举办后，“智利周”已成为智利展示国家风貌与实力的舞台，也为智利与中国的合作打开了更为广阔的新天地。今年举办的第六届“智利周”主题为“迈向可持续发展的世界：可持续性和传统能源”。活动期间，智利驻华大使路易斯·施密特接受了媒体采访。

中智经贸合作：势头正劲 未来可期

中国与智利一直维持着良好的经贸合作关系。“智利与中国的双边关系是我们国家政策的一部分，多年来双方也在不断促成关系的进一步深化”，智利驻华大使路易斯·施密特表示。

智利周活动现场。图片由智利驻华使馆提供

政治互信是经贸合作的基石。2016年，中国与智利签署的《全面战略伙伴关系协定》为双方的经贸合作奠定了坚实的基础。如今，中国成为智利的第一大贸易伙伴国，贸易额是智利第二大贸易伙伴国的两倍，而智利也同样成为中国在南美的第二大贸易伙伴，仅次于巴西。对于这样的成绩，智利驻华大使路易斯·施密特表示满意。他称，“十年前，两国双边贸易额仅为215亿美元。近年来该数字稳步上升，在2020年达到438亿美元。在过去的10年里，智利对中国的货运量增长了182%。我始终相信，国际贸易有助于经济的发展，有助于推动我们各自国家人民生活水平的提高。”

谈到未来的合作，路易斯·施密特充满了信心。他认为尽管受到疫情的影响，但双方的贸易增长势头不变。2020年中智贸易额比前一年增长了12%，2021年1月至9月期间，智利对中国的出口比2020年增长了40%，“我相信智利与中国的双边经贸关系必将拥有更加美好的明天。”大使说。

智利周活动现场。图片由智利驻华使馆提供

探索低碳合作：开发潜能 深化交流

为应对气候变化问题，降低碳排放已成为世界各国发展的共识。中国在2020年提出“双碳”目标，智利政府也于近期承诺到2050年实现“碳中和”的发展目标。

智利周活动现场。图片由智利驻华使馆提供

地理环境是智利发展可再生能源的先天优势。“阿塔卡马沙漠拥有全球最好的太阳能资源，火地岛的麦哲伦风能也十分有竞争力。这样的天然优势将促使智利在2030年前成为全球最具竞争力的新能源生产者和出口者。”大使特别提及了智利的绿色氢气生产潜力。据介绍，智利以可再生能源方式产出的氢能，其可提供的能源是当前智利总消耗能源的70倍，“这种巨大的潜力将吸引世界各地的人们前来挖掘与探索。”大使说。

路易斯·施密特大使认为，当前中国在减少碳排放和发展清洁能源方面表现出了极大的决心与毅力，智利有望在低碳领域与中国进行更深一步的合作与交流。

打造智利品质：保障安全 提升技术

智利周活动现场。图片由智利驻华使馆提供

为提高智利出口产品的品质和安全性，智利食品工业根据世界各地消费者的需求不断调整和开发产品，提高产品在种植、生产和加工过程中的创造性和技术性。除此之外，智利政府还将打造一个线上平台，让中国的消费者能在线上展馆看到智利的所有出口产品。

“所有这些措施都是让更多的中国合作伙伴进一步了解智利产品，并为人民的健康与福祉做贡献，这才是中国与智利合作稳定发展的基石。” 路易斯·施密特大使表示。

(责编：艾雯、常红)