人民网首尔12月1日电 （记者马菲）中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议召开后，中国驻釜山总领馆立足领区实际，针对领区各界不同对象，从多个角度深入宣介党的十九届六中全会精神。

中国驻釜山总领事馆总领事郭鹏在与釜山中国商务论坛会长、釜山大学资深教授金荣载座谈时指出，中共十九届六中全会所展示的中国长期稳定发展趋势，对世界、对中外合作和中韩合作都是巨大利好，希望韩国企业积极参与中国西部大开发等区域协调发展战略，进一步增强对中韩产业链、供应链合作的信心。

在“中韩文化交流年”釜蔚庆地区大学生汉语演讲比赛的致辞中，郭鹏表示，在中国共产党的领导下，中国消除了绝对贫困，推进共同富裕，维护社会公平正义，实现了第一个百年奋斗目标，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。希望韩国青年朋友继续关注中国发展，着眼长远，做中韩友好的“民间外交官”，在促进人文交流及两国青年相互理解方面发挥更大作用。

韩各界人士均对中共十九届六中全会的召开和《决议》的通过表示祝贺。韩中友好文化交流财团理事长李施英表示，韩中是密不可分的友好近邻，推进韩中友好文化交流是其本人与财团的终生追求。中国发生了翻天覆地的变化，正如中共十九届六中全会通过的《决议》总结所言，中华民族已从站起来、富起来发展到强起来的阶段。韩国友好团体负责人纷纷表示，相信中国必将实现第二个百年奋斗目标，有信心继续做好韩中友好工作，为韩中民间友好、务实合作做出更大贡献，共同迎来韩中友好、美好的明天。

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