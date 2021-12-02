参加开营仪式的中哥嘉宾及师生代表。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢12月1日电 （记者吴杰）11月30日，2021年“中国六座古城穿越之旅”哥伦比亚大学生线上汉语夏令营顺利收官。中国驻哥伦比亚使馆临时代办徐伟、文化参赞朱晓燕，天津外国语大学校长陈法春，哥伦比亚塔德奥大学孔子学院外方院长帕雷德斯、中方院长王瑜琴等出席开营仪式。中哥有关院校教师代表和来自哥115所高校的476名大学生参加了为期两周的夏令营活动。

文化参赞朱晓燕表示，西安等中国古城文化底蕴深厚，相信夏令营活动一定能给大家带来多姿多彩的美丽中国大画卷。希望全体营员继续提高汉语水平、拓展中国文化知识面，争做中哥经贸、文化交流的使者。

天津外国语大学校长陈法春表示，学院将充分发挥优势，不断创新，举办更多丰富多彩、形式多样、特色突出的中国语言文化交流体验活动，努力搭建中哥文化交流新平台。

哥伦比亚塔德奥大学孔子学院外方院长帕雷德斯代表塔德奥大学校长，向中国驻哥伦比亚使馆、中外语言交流合作中心、天津外国语大学表示衷心感谢，称将带领全体哥方学员积极参加各项课程，在学习中互学互鉴、不断加深两国民间了解。

“中国六座古城穿越之旅”汉语桥线上团组项目由天津外国语大学西班牙语系师资团队精心打造，是以中国城市文化为主题的系列特色课程，涵盖汉语基础教学、中国城市介绍、文化体验和语言交流四个板块。该课程通过线上语言教学、中国文化体验，专题讲座，增进哥伦比亚学生对中国的语言、历史、传统文化与当代社会的了解，加强中哥两国间的语言文化交流。

营员们跟随镜头和老师的讲解，通过西安“看千年国际都会，学中华传统礼仪”，通过平遥了解“千年晋商路链接古今中外”，通过丽江“游梦幻古城，品多民族文化”，通过大同看“昔日边关塞要地，今日古韵寻梦之城”，通过南京看“六朝古城，天下文枢”，通过杭州看“江南古城引领互联网经济潮流”。营员们还结合本国历史、文化及日常生活习俗在线互动，通过线上留言或现场提问与老师互动，并提交线下视频作业，汇报学习成果。哥伦比亚学生法里德说：“我学到很多过去不知道的知识，听得津津有味”。 其他营员纷纷表示，一定更加刻苦地学好汉语，疫情过后，要到中国游学、旅游，做中哥世代友好的使者。

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