中日代表在线参加2021中日友好未来医学研讨会。中国人民对外友好协会供图

人民网北京12月2日电 （记者陈思）12月1日，中国人民对外友好协会联合日本中国文化交流协会、日本未来医学研究会、清华大学出版社线上成功举办2021中日友好未来医学研讨会。中国人民对外友好协会副会长姜江，中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿，日本未来医学研究会会长清水达也，日本中国文化交流协会专务理事中野晓，日本经济新闻社评论员大林尚以及中日两国医学领域专家、企业家代表等120人在线参会。双方围绕“智慧赋能、共创未来”的主题，共同就如何用科技改变医疗、守护健康等话题进行了深入友好交流。

中国人民对外友好协会副会长姜江积极评价日本中国文化交流协会、日本未来医学研究会及相关人士为推动中日合作、促进中日友好所做的有益工作和贡献，表示本次研讨会是中日加强合作、共创未来，共同推动构建人类卫生健康共同体的生动体现，意义重大。

姜江表示，去年以来，新冠肺炎疫情肆虐全球，这让我们更加深刻认识到生命和健康的重要性，认识到人类是休戚与共的命运共同体，团结协作、共同发展、共享健康，是全人类的普遍追求与美好向往。“当前信息技术蓬勃发展，社会各领域信息化、数字化、网络化、智能化持续演进，正全面融入人类生产生活，引领时代发展潮流，也为保障人类生命健康安全带来新机遇，注入新动能。”

日本未来医学研究会会长清水达也在致辞中说，日本未来医学研究会一直积极致力于新型医疗和尖端医学相关领域的学术研究、规则体制建设、技术开发和社会普及，推动医工结合与产学结合，促进未来医学发展。2011年起，与中国人民对外友好协会、日本中国文化交流协会合作开展中日医疗领域，特别是尖端医学领域的交流，今年已迎来10周年。期待继续与中方加强相关领域的友好交流与务实合作，共同推动两国医疗健康事业发展。

中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿和日本经济新闻社评论员大林尚分别以《区域智慧健康医疗体系》《数字化给医疗行业带来的变革》为题做主旨演讲，东软汉枫医疗科技有限公司董事长兼CEO卢朝霞、东华医为科技有限公司董事长兼CEO韩士斌、希氏异构医疗科技有限公司CEO宋捷、神州医疗科技股份有限公司高级副总裁弓孟春以及日本ShareMedical公司董事长兼CEO峰启真、日本Integrity Healthcare公司董事长兼CEO园田爱、日本MICIN公司董事长原圣吾等中日企业家代表分别发言交流，就5G、人工智能等新技术运用、在线诊疗、医疗器械研发等话题进行了深入交流讨论。

双方一致认为中日两国在医疗健康、科技创新等领域合作潜力深厚，前景广阔，愿以此次研讨会和明年中日邦交正常化50周年为契机，进一步加强交流，深化友谊，实现合作共赢、共同发展，共同造福两国人民。

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