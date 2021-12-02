人民网联合国12月1日电 （记者李晓宏）当地时间12月1日，中国常驻联合国代表张军在联大审议巴勒斯坦问题和中东局势时发言呼吁，不能无限期拖延巴勒斯坦问题的解决，不能继续让中东和平进程脱离正轨，不能回避包括联合国在内的国际社会应该承担的责任。

张军强调，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。巴勒斯坦问题实现全面公正持久解决，符合巴以双方共同利益，符合所有爱好和平、主持正义国家和人民的共同期待。

张军指出，当前巴以局势依然复杂脆弱。特别是今年5月，加沙爆发严重冲突，导致大量无辜平民伤亡和财产损失。这再次提醒世人，不能无限期拖延巴勒斯坦问题的解决，不能漠视巴勒斯坦人民的苦难和他们本应拥有的权利，不能继续让中东和平进程脱离正轨，不能回避包括联合国在内的国际社会应该承担的责任。

张军表示，中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友，是巴以和平的坚定支持者。习近平主席多次就促进巴勒斯坦问题的解决提出倡议。本周，习近平主席连续第九年向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，重申中国坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业，在巴勒斯坦问题上将始终主持公道正义，积极劝和促谈，继续向巴勒斯坦提供人道、发展、抗疫等援助，支持联合国发挥积极和建设性的作用。

张军表示，中方支持全面落实“两国方案”。历史和现实反复证明，“两国方案”体现了国际共识和公道正义，是解决巴勒斯坦问题的唯一现实路径。国际社会要共同努力，将“两国方案”由愿景转化为现实，由共识转化为行动。我们主张增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，实现对自治及被占领土的有效管控。我们主张支持巴勒斯坦各派加强团结，通过协商对话实现内部和解，形成统一谈判立场。我们主张巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈，并欢迎巴以谈判代表来华直接谈判。

张军表示，中方呼吁形成更广泛的国际促和努力。今年是马德里和会30周年，和会确立的“土地换和平”原则为推进巴以和平进程提供了动力源泉。国际社会应该以马德里和会30周年为契机，坚持客观公正，倡导包容互谅，为推动巴以双方基于“两国方案”重启平等对话提供更多助力。中方支持联合国、阿盟、伊斯兰合作组织和有重要影响的国家发挥更加积极作用，形成更广泛、更有效的促和努力。安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，必须为解决巴以问题采取有力行动。中方呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

张军表示，中方支持改善巴勒斯坦经济民生和人道主义状况。冲突动荡和新冠疫情相互叠加，加剧了巴勒斯坦民众的困境。国际社会应紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供援助，缓解巴勒斯坦财政危机，助力加沙恢复重建，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开展救济帮扶。有关方面应尽快解除对加沙的封锁围困，保障巴勒斯坦被占领土人民的合法权利，停止定居点扩建、驱逐强拆、针对平民的暴力等损害互信、激化矛盾的行动。中方心系巴勒斯坦人民，积极支持巴勒斯坦发展经济、改善民生，多次向巴方提供紧急现汇、抗疫物资和疫苗等人道援助，并将继续提供力所能及的帮助。

张军说，中国始终是中东和平的守护者、中东发展的建设者。在巴勒斯坦问题上，中国始终站在和平、公理和正义一边。我们支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方愿同国际社会一道，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决，早日实现中东地区安全稳定、发展繁荣。

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