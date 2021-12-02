新华社喀土穆12月1日电 通讯：“谢谢中国医生”——中医诊疗为苏丹患者解除病痛

新华社记者马意翀

条件艰苦，医药设备短缺，再加上新冠疫情肆虐，中国第35和36批援苏丹医疗队的工作面临着诸多困难。

来自陕西延安大学附属医院的王国军医生已在苏丹行医两年。作为第35和36批医疗队的一员，他为苏丹患者实施针灸、艾灸等传统中医治疗，成功解除患者病痛，不仅赢得赞誉，还让很多当地人成为中医“粉丝”。

王国军告诉记者，他2019年来到苏丹。两年来，当地局势动荡、疫情暴发及落后的医疗环境，让他深切感受到当地民众急需更多医疗资源，以及他们对中国医生的热切期盼。

近日，60岁的苏丹中风患者艾哈迈德在家属护送下慕名来到苏丹恩图曼友谊医院，找到王国军。艾哈迈德右侧肢体偏瘫，言语不清、存在吞咽障碍。王国军为他进行针刺、艾灸及康复训练等治疗，两周后艾哈迈德病情有了明显好转，一个月后基本可以独立行走，并进行简单语言交流。

另一位苏丹患者优素福急性腰痛发作，严重影响日常生活，行走困难，只能在他人搀扶下弯腰走路。在得知恩图曼友谊医院有中医医生后，优素福近日特意前来找到王国军。

通过细心检查，王国军发现患者疼痛是由急性腰椎间盘突出所致，当即给予中医推拿手法治疗，治疗后患者疼痛大大缓解，可直腰独自行走。随后，经过多次后续推拿和针灸及理疗，优素福的疼痛基本消失。

在临床救治工作之余，王国军还经常为苏丹老百姓及在苏华人传授中医健康养生知识。尤其是新冠疫情暴发以来，他利用网络等途径传授抗疫经验，普及中医对新冠疫情的防治措施。时常有苏丹当地医务工作者找他学习中医相关知识。

两年辛勤工作有收获欢欣，也有牺牲付出。“我深感愧对我的家人，一走两年，家里有妻儿老小，说句心里话真的不放心，尤其是正在上小学的俩孩子，照顾他们的任务只能全部落在我爱人的身上，她既要上班又要照顾两个孩子，特别不容易。”

让他感到欣慰的是，两个孩子都很懂事，每次视频通话时孩子都说“爸爸你放心在外工作，我们都听妈妈的话”。王国军表示，他爱人也非常支持他的援外工作，总是对他说放心地在外工作，家中一切事情都有她。

王国军表示，来苏丹进行援外医疗工作是一次无悔的选择，医疗队的同志们都秉持“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神，自己只是其中普通一员。

“作为中国医疗队的一员，能和队员们一起‘舍小家顾大家’，使用传统中医知识为苏丹人民解除病痛，赢得苏丹百姓的尊重，我感到无比光荣。”王国军说。

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