新华社开罗12月1日电 专访：“一带一路”倡议合作国家平等受益——访埃及埃中商会秘书长赫尔米

新华社记者段敏夫 吴丹妮

近日，有外国智库发文说，中国“一带一路”倡议只向相关合作国家输出碳排放，并没有给后者带来真正发展。对此，埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米在开罗接受新华社记者专访时，条分缕析驳斥了相关荒谬论断。

“‘一带一路’倡议从任何角度看都是一项经济发展倡议。”赫尔米指出，“一带一路”倡议旨在实现相关各国可持续发展，推动政治、经济、社会、文化等各领域交流合作。过去的成果实实在在，未来的目标清晰明确。

赫尔米表示，一些国家不时跳出来歪曲、抹黑“一带一路”倡议，根本目的是要破坏相关国家与中国的合作。赫尔米说，纵观抨击倡议的言论，目的十分明显：遏制中国和倡议参与国的经济发展能力，从而维持抨击者的势力范围。“这些都是虚假的谎言，同时印证了谎言制造者的叵测居心。”

赫尔米说，中国向倡议参与国提供大量先进技术，其中包括环境保护技术，所谓中国向外转移高污染工业纯属无稽之谈。

他还表示，中国从本国派遣专家和技术人员提供支持、培训当地技术人才，带动了高新科技的本土化。同时，倡议推动形成的产业园带来大规模就业岗位，同时推动当地经济发展。

赫尔米认为，“一带一路”倡议帮助非洲国家进行基础设施建设，帮助非洲破除发展障碍。他说，非洲国家长期饱受基础设施建设薄弱、发展资金匮乏的困扰，经济发展遭遇瓶颈。中国参与非洲基础设施建设是从非洲实际国情出发，可以推动其经济发展。

赫尔米总结说，“一带一路”倡议符合参与各方的利益，相关各国与中国一同平等受益。中国以真诚且对国际社会高度负责的态度，依托倡议构建起平等互利的经济合作平台，切实推动了参与各方的经济发展。

“我们可以说‘一带一路’是21世纪造福所有参与国家的倡议。”赫尔米说。

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