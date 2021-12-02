新华社达喀尔12月2日电 当地时间11月30日，国务委员兼外长王毅在达喀尔出席中非合作论坛第八届部长级会议期间会见厄立特里亚外长奥斯曼。

奥斯曼热烈祝贺中国共产党成功召开十九届六中全会。他表示，在中国共产党领导下，中国不仅取得了举世瞩目的发展成就，成为全球经济发展和创新的引擎，而且实现了发展成果由全体人民共享，令人钦佩。

王毅表示，中共十九届六中全会通过历史性决议，全面总结建党百年辉煌成就和宝贵经验，更加坚定了中国人民实现中华民族伟大复兴的决心和信心。中国的发展是发展中国家力量、和平力量的增强，中国的崛起将使国际力量对比更加均衡，世界更加和平。

王毅说，厄特一贯支持中方维护自身核心利益，中方也坚定支持厄特反对外来干涉、维护主权和独立，反对对厄特实施没有国际法依据的单边制裁。中方一贯认为，一个地区的问题只有地区国家最清楚，一个国家的内部事务也只有本国人民才能妥善处理。

奥斯曼表示，厄特和中国在坚持多边主义、维护公平正义方面有着共同立场，厄特坚决反对以人权、民主为借口干涉别国内政。

王毅表示，确定民主的标准，必须采用民主的方式。所谓的“民主峰会”，由美国点名和评判别国，这本身就不民主，暴露出其虚伪本质。搞单边主义、独断专行，是站在民主的对立面。

双方还就务实合作交换意见，一致同意以厄加入共建“一带一路”大家庭为契机，深化港口、能源、基础设施、农矿业等领域合作。

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