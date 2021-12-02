新华社达喀尔12月2日电 当地时间11月30日，国务委员兼外长王毅在达喀尔出席中非合作论坛第八届部长级会议期间会见赤道几内亚外长奥约诺。

王毅表示，中国和赤几传统友好。中方赞赏赤几在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持，也将一如既往坚定支持赤几维护主权、反对外来干涉、自主探索符合本国国情的发展道路。

王毅说，习近平主席宣布对非大规模提供疫苗的重大举措，将助力非洲明年底前实现60%接种率的目标。非洲兄弟姐妹的生命同样重要，“疫苗鸿沟”不合理、不公正，应该坚决纠正。中国将继续坚定同非洲站在一起，根据非洲需要提供疫苗，直至非洲最终战胜疫情。

奥约诺表示，中国是赤几的朋友、兄弟和战略合作伙伴，为赤几经济社会发展作出了重要贡献。中国第一时间为赤几提供疫苗，有力支持赤几加快全民接种，我们对此深怀感激。赤几高度赞赏中国始终对赤几平等相待，从不干涉赤几内政，赤几将坚定奉行一个中国政策，致力于两国友好。希望在经济多元化和改善民生等领域继续得到中方支持。

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