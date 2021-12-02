新华社达喀尔12月2日电 当地时间11月30日，国务委员兼外长王毅在达喀尔出席中非合作论坛第八届部长级会议期间会见圣多美和普林西比外长滕朱瓦。

王毅表示，中方赞赏圣普坚定奉行一个中国政策。两国复交以来，双边关系稳定发展，务实合作持续推进。中方欢迎圣普近日加入共建“一带一路”大家庭，这将为圣普发展提供更大助力。

滕朱瓦表示，中国是圣普的重要合作伙伴，两国已建立强有力的双边关系，农业、卫生、基础设施等领域合作成果丰硕。中国平等对待小国，赢得国际社会的尊重。圣普将继续坚定奉行一个中国政策。希望中方推动国际社会更关注气候变化对小岛屿国家带来的影响。

王毅表示，中方一贯主张国际关系民主化，认为国家不分大小、贫富，都是国际社会平等一员。我们坚决反对霸权主义和强权政治，反对一些国家在国与国关系中不讲民主，只比拳头。中国将继续本着相互尊重原则同发展中国家开展合作，共同推动构建人类命运共同体。

王毅说，中方重视小岛屿国家对气候变化的关切，坚持绿色低碳可持续发展，坚定支持加强气变国际合作，将继续通过南南合作渠道，帮助小岛屿国家更好应对气候变化。

(责编：胡永秋、常雪梅)