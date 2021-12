人民网巴黎12月1日电 (记者李永群)2021“同一个世界”国际儿童艺术展法国区作品展开幕式1日在法国欧洲时报文化中心举行。中国驻法国使馆文化处一秘梁成喜,国际儿童组织“We Are The World”秘书长弗罗洛夫、欧洲时报社常务副社长钟诚等嘉宾出席了仪式。远在莫斯科筹备俄罗斯地区作品展的国际儿童组织“We Are The World”主席加斯帕尔也通过视频发来寄语。

本次画展秉承“同一个世界”的美好期许,以“向外星人介绍地球”为主题,希望孩子们能从自己的视角,展现他们对于“人类命运共同体”的思考,分享他们的艺术观点和对未来的愿景,用画笔给这个世界带来温暖和希望。今年艺术展首次公开面向法国本地少年儿童征集作品,共收到近150余幅画作,此次展出了其中90余幅。开幕式上,主办方还邀请到了艺术家唐琦,特别为现场的小朋友主持绘画Atelier活动。

钟诚在致辞中表示,儿童绘画是“人之本善”的形象表达。每一幅儿童画,就代表着一颗憧憬未来的心,就是一首洋溢着爱与正义的颂歌。孩子们笔下的世界,会让我们感受到“人类命运共同体”是一种多么迫近、多么真实的存在。

中国驻法国使馆文化处公参严振全通过视频对活动表示祝贺。他表示,儿童是世界的未来,他们看待世界的眼光将对未来人类文明的进步与发展起到重要作用,他希望孩子们继续发挥想象力与创造力。同时,他也期待欧洲时报文化中心日后能举办更多有意义和高质量的文化艺术活动。

据悉,此次法国区作品展的开放时间为11月27、28日及12月4日、5日。展览结束后,组委会将对展出的入围作品再次进行评选,最终入选作品将于12月18日在卢浮宫卡鲁塞尔厅与来自世界各地小朋友的作品一同展出。

