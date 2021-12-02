核查团队。直升机分队供图

核查现场。直升机分队供图

人民网喀土穆12月1日电 （记者苏航、王云胜）当地时间11月30日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队高标准通过联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）首次战备核查。

此次战备核查，是分队部署至阿卜耶伊后迎来的首次全面核查，包括主装备和自我维持装备核查。分队党委高度重视，为确保装备核查能够高标准完成，专门成立自检小组，对照《谅解备忘录》，连续三次对各个专业、各个点位、每件物品逐一把关。

当日上午9时30分，联阿安全部队核查官一行14人抵达营区，分队政委王锁勇代表分队做了专题汇报，随后各部门核查官在各专业负责人陪同下分头行动，对分队所属的除直升机以外所有主装备进行全面核查。核查过程中，联阿安全部队核查官对分队主装备性能、维护保养水平、安全管理秩序、物品摆放标准竖起大拇指，频繁称赞中国维和分队，其中领队德米特罗在交换意见中讲到：“你们分队的装备运行状况非常好、保障能力非常强、福利设施非常全，你们又创造了一个战备核查标准的历史新高，给我留下了非常深刻的印象。”

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队指挥长姜鹏表示：“通过此次战备核查，我们进一步检视了分队在野外条件下的装备维护水平和执行维和任务的自我保障能力，是我们提升实战化能力的一次现场练兵。以一流的素质、一流的标准、一流的作风、一流的形象在国际舞台上更好的立起中国标准、塑造中国品牌、展示中国形象。”

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