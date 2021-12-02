新华社内罗毕12月1日电 近日在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上，中国郑重承诺将再向非方提供10亿剂新冠疫苗。受访的非洲当地各界人士认为，中国疫苗是“及时雨”，对非洲抗击疫情、遏制传播至关重要。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔11月29日说，当前非洲的新增新冠确诊病例数因受奥密克戎毒株影响有所上升，中国将再向非洲提供疫苗的举措如同“及时雨”，体现了自新冠疫情暴发以来中国向非洲提供的坚定支持。

塞内加尔《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普表示，中国的最新援助举措证明了中国对非洲发展、对非洲人民福祉的重视。中国保持了与非洲联盟（非盟）团结抗疫的积极姿态。中国继续为非洲提供疫苗将帮助这片大陆实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种新冠疫苗的目标。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱11月30日说，中国将再向非洲提供10亿剂新冠疫苗，对于非洲国家而言是一场“及时雨”，充分证明了非中双方长期以来形成的团结和合作。中国的承诺回应了非洲国家的真正关切。

纳米比亚科技大学国际关系主任马留斯·库杜莫博士表示，在此次纳中抗疫合作中，中方提供的援助进一步加强了纳中间的友好关系。非中通过合作抗疫增强了彼此间的关系，向世界展示了非中团结的力量。

纳米比亚政府公布的数据显示，截至11月28日，该国有约14.7万人接种了2剂中国国药新冠疫苗。在纳米比亚首都温得和克的公共服务机构工作的劳哈·图隆加向记者表示：“接种疫苗的时候，护士让我选择疫苗，我选择的是中国疫苗。”

纳米比亚卫生和社会服务部11月30日还发表声明说，将向已完成2剂中国新冠疫苗接种的人群提供加强针接种服务。

在津巴布韦，随着疫苗接种工作的推进和政府高官率先示范，越来越多的民众认识到接种疫苗的重要性和中国疫苗安全可靠，纷纷加入接种行列。他们赞赏中津疫苗合作给津巴布韦民众生命健康带来的好处，并表示十分信赖中国疫苗。

库达夸谢·恩库贝是来自津巴布韦首都哈拉雷的一位教师。她今年3月对记者说，自己曾对疫苗有所怀疑，但周围的亲友接种中国疫苗之后安全可靠，这让她决定接种。

津巴布韦卫生部公布的数据显示，截至11月29日，该国约1400万人口中，已有378万人接种至少1剂新冠疫苗，其中超过280万人已完成2剂接种。据了解，在该国接种的新冠疫苗中，中国企业研发的新冠疫苗占了绝大多数。

在刚果（布）首都布拉柴维尔市中心一新冠疫苗接种点工作的克劳迪娜11月30日告诉记者，新冠疫情暴发后，中国第一时间向刚果（布）伸出援助之手。“中国政府捐赠的疫苗受到刚果（布）人民的好评，中国的行动刚果（布）人民都看在眼里。”

弗朗西斯·利图皮是来自坦桑尼亚达累斯萨拉姆的一名报摊经营者。他选择接种中国新冠疫苗，因为他相信中国疫苗的安全性。他对记者表示，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗的举措进一步证明非中是同甘共苦的朋友，“在中国的支持下，非洲将有希望遏制疫情”。

刚果（金）国家生物医学研究院院长、刚果（金）新冠疫情防控跨部门委员会协调人让-雅克·穆荫贝在今年8月接受新华社记者专访时表示，疫情发生后，非洲与中国守望相助、并肩抗疫。中国向非洲多国提供疫苗，派遣医疗专家组和医疗队，非中抗疫合作为全球合作树立了典范。（执笔记者：王小鹏；参与记者：张玉亮、陈诚、史彧、罗毓、白林、郭骏、王子正、谢昊）

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