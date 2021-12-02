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2021年澜湄电视周暨老挝主题日系列活动启动

2021年12月02日08:41 | 来源：新华网
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新华社昆明12月1日电（记者赵彩琳）由中国国家广播电视总局、老挝新闻文化旅游部、中国云南省人民政府共同主办的“2021年澜湄电视周暨老挝主题日”系列文化活动12月1日在云南昆明启动。本届电视周以“睦邻惠邻、互联互通”为主题，聚焦展现澜湄国家广电视听合作丰硕成果，集中宣传中老传统友好情谊。

启动仪式现场举行了中老媒体合作成果发布暨中老铁路建设纪录片《和合澜湄——中老铁路建设纪实》开播仪式，播放了“七彩澜湄·彩云之南”优秀视听节目展映展播活动片花。此外，云南皇威传媒有限公司与老挝国家电视台签署首部中老合拍电视剧《占芭花下的约定》合作协议。

今年恰逢澜湄合作机制建立5周年、中老建交60周年，老挝新闻文化旅游部副部长万西·库阿玛表示，老中两国山水相连，澜湄合作机制是双方切实加强沟通与合作的重要舞台，澜湄电视周已成为连接老挝和中国媒体合作交流的桥梁。

国家广播电视总局副局长孟冬表示，澜湄电视周开创1年多来，澜湄视听合作呈现良好态势。中国愿与澜湄各国一道，推动政策、内容、技术等领域务实合作，共同讲好澜湄故事，为建设更加安全稳定、繁荣发展、幸福安康的澜湄区域，为构建澜湄国家命运共同体作出新的贡献。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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