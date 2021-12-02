新华社北京12月1日电 综合新华社驻外记者报道：12月1日，又有一些国家报告新冠病毒变异毒株奥密克戎感染病例。其中，韩国报告5例奥密克戎感染病例，日本发现第二例奥密克戎感染病例。加纳、尼日利亚、爱尔兰均报告首次发现奥密克戎毒株感染病例。

韩国防疫部门12月1日报告了5例奥密克戎毒株感染病例。据韩联社报道，感染奥密克戎毒株的患者中包括一对近日从尼日利亚入境的韩国夫妇，以及与该夫妇有过密切接触的友人。其余两例为海外入境人员。

韩国总统文在寅11月30日表示，需严密应对当前疫情，加强入境防疫措施，以防变异毒株输入。他同时呼吁国民严守防疫规定，积极接种新冠疫苗加强针。

日本内阁官房长官松野博一12月1日宣布，一名从秘鲁来日本的20多岁男性被确诊感染奥密克戎毒株，这是日本国内发现的第二例奥密克戎毒株感染病例。这名男性11月27日抵达日本，在入境接受新冠病毒检测时被确诊为阳性，目前正在医院隔离。

12月1日，日本进一步收紧了入境政策，宣布南非、安哥拉、纳米比亚等10个国家拥有日本居留资格的人员，2日起原则上停止其返回日本的许可。此外日本政府当天还要求各航空公司从现在开始到12月底停止接受所有以日本为目的地的国际航班预订，这也意味着尚未预订航班的日本公民近期将无法返回日本。

此外，12月1日起日本开始接种新冠疫苗加强针，加强针接种原则上需与第二针接种间隔8个月，且优先从医护人员开始接种。日本预计将于2022年1月起开始为65岁以上人群接种加强针。

加纳卫生部12月1日宣布，该国首次发现奥密克戎毒株感染病例，但未透露具体的病例数。加纳卫生部说，感染病例来自尼日利亚和南非，于11月21日在加纳首都阿克拉的科托卡国际机场被检测出来。

加纳卫生部表示，目前奥密克戎尚未在该国形成社区传播，呼吁民众遵守防疫规定，加紧防控。据悉，加纳从1日起针对医护工作者、安全人员、学生、公务员等特定人群强制接种新冠疫苗。按规定，夜店、海滩、餐馆等公共场所仅对持有疫苗接种证书的公众开放。

尼日利亚疾病控制中心12月1日表示，尼检测机构日前从3名入境旅客提供的检测样本中发现奥密克戎毒株，这是尼日利亚首次报告该毒株的感染者。

尼日利亚疾控中心在当天发布的一份声明中说，这3名旅客过去一周有南非旅行史，经过基因测序，检测机构从他们入境尼日利亚后第二天提供的检测样本中发现奥密克戎毒株。防疫部门已经展开病例隔离、追踪密切接触者等相关工作，努力阻断该变异毒株的传播链。

声明还指出，近期随着全球多国出现奥密克戎毒株感染病例，尼防疫部门修改了出入境防疫要求，目前所有入境旅客需提供登机前48小时的核酸检测阴性证明，入境后第二天和第七天分别做一次核酸检测。出境旅客需提供完成疫苗接种证明或者出发前48小时内的核酸检测阴性证明。

据爱尔兰国家广播电视公司12月1日报道，爱尔兰国家病毒实验室当天证实确诊该国第一例奥密克戎感染病例，该病例最近曾去过非洲南部。

爱尔兰政府已于11月30日宣布，从12月3日起，除11岁以下儿童等特殊人群外，其他入境爱尔兰的旅客须提供新冠病毒检测阴性证明。这一新规定将实施至少两星期。（参与记者：杜白羽、孙一然、华义、许正、郭骏、张琪）

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