新华社昆明12月1日电（记者丁怡全）记者1日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，中老铁路开通在即，国内玉溪至磨憨段车票于12月2日发售。

中老铁路全长1000多公里，北起云南昆明，南至老挝万象。开通运营后，云南普洱市、西双版纳州将结束不通铁路的历史。据了解，中老铁路玉磨段运营初期，铁路部门计划开行CR200J复兴号动车组列车17.5对，其中昆明（昆明南）至西双版纳11对，昆明至普洱1.5对，昆明至勐腊0.5对，西双版纳至普洱3对，西双版纳至磨憨1对，普洱至勐腊0.5对。昆明至西双版纳最快3小时24分，昆明至普洱最快2小时46分。

为了满足旅客不同需求，票价执行浮动机制。昆明至各主要车站的二等座票价分别如下：昆明至普洱最高170元、最低119元，昆明至西双版纳最高217元、最低147元，昆明至磨憨最高271元、最低244元。

铁路部门提示，中老铁路玉磨段车票将于12月2日11点发售，具体的车次和售票情况，可通过铁路12306网站、手机APP、车站售票窗口、自助售票机及代售点等多渠道查询和购买。

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