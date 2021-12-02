人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中老铁路玉磨段12月2日起发售车票

2021年12月02日08:32 | 来源：新华网
小字号

新华社昆明12月1日电（记者丁怡全）记者1日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，中老铁路开通在即，国内玉溪至磨憨段车票于12月2日发售。

中老铁路全长1000多公里，北起云南昆明，南至老挝万象。开通运营后，云南普洱市、西双版纳州将结束不通铁路的历史。据了解，中老铁路玉磨段运营初期，铁路部门计划开行CR200J复兴号动车组列车17.5对，其中昆明（昆明南）至西双版纳11对，昆明至普洱1.5对，昆明至勐腊0.5对，西双版纳至普洱3对，西双版纳至磨憨1对，普洱至勐腊0.5对。昆明至西双版纳最快3小时24分，昆明至普洱最快2小时46分。

为了满足旅客不同需求，票价执行浮动机制。昆明至各主要车站的二等座票价分别如下：昆明至普洱最高170元、最低119元，昆明至西双版纳最高217元、最低147元，昆明至磨憨最高271元、最低244元。

铁路部门提示，中老铁路玉磨段车票将于12月2日11点发售，具体的车次和售票情况，可通过铁路12306网站、手机APP、车站售票窗口、自助售票机及代售点等多渠道查询和购买。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部