新华社北京12月1日电 题：想借台生事，安倍打错了算盘！

新华社记者

12月1日，日本前首相安倍晋三罔顾国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，公然在台湾问题上说三道四，粗暴干涉中国内政，渲染所谓“中国威胁”。在此正告日本一些政客，台湾是中国的神圣领土，绝不容外人肆意染指。任何人胆敢挑战中国人民的底线，必将碰得头破血流！

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这既是不容改变的历史和法理事实，也是不容挑战的现状。台湾问题纯属中国内政，中方绝不容许任何国家以任何方式插手干预。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

在台湾问题上，正告日本政客要谨言慎行。今天的中国早已不是当年积贫积弱的国家，任何国家以任何方式侵犯中国主权和领土完整、侵害中国核心利益，必将遭到14亿多中国人民的迎头痛击！

安倍在台湾问题上指手画脚，反映出日方总是有一小撮势力沉迷在军国主义旧梦中不思悔改、野心不死，时至今日仍妄图染指台湾。近年来，日本防卫预算屡创历史新高，日方大力加强西南岛屿军力，发展网络、太空等新兴作战力量，远超“专守防卫”需要。在对外政策上，日方还加大与美国战略捆绑，肆意渲染中国“军事威胁”，一再对中国内政指手画脚。在台湾问题上，日本一些势力和政客更是与美方一唱一和，极力歪曲中方战略意图，渲染“中国威胁”，妄图染指台湾。日本政客的居心，明眼人一看便知，无非是想借机生事、迟滞中国发展，推动日本突破战后束缚，重走军事扩张老路，同时为少数政客自身谋取政治私利。

从个人角度看，安倍跳出来在台湾问题上搞事，无非是想制造话题，博取眼球，尽管下台了，还想继续保有日本右翼“旗手”地位，做“无与争锋”的政治“大佬”。翻开安倍的“执政履历”不难发现，他如今所言所行与其政治理念一脉相承。执政之时，他大搞“历史修正主义”，在右翼道路上一路狂奔。他挑战“河野谈话”“村山谈话”，为复活军国主义开路，先后到硫磺岛和缅甸祭拜二战阵亡的侵略日军，甚至不避嫌坐进了编号为“731”的战机……美国《华尔街日报》曾称安倍为亚洲“最危险的人物”。

总之，捞取政治资本，复活军国旧梦，拉近日美同盟，合伙打压中国……这就是安倍之流妄言台湾问题的目的所在。不过，安倍之流想借台生事，是打错了算盘。中国政府和军队维护国家主权、安全、统一的决心和意志坚如磐石。台湾的事是中国的事，不关日本什么事。日本政客应该以史为鉴，时刻反省其军国主义对世界带来的灾难，多做有利于增进与邻国政治互信、有利于地区和平稳定的事。日本政客若继续执迷不悟，一意孤行，在台湾问题上说三道四，必将咎由自取、自吞苦果。

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