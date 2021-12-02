新华社哥本哈根12月1日电（记者林晶）根据丹麦国家血清研究所1日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例5120例，创新冠疫情暴发以来单日新增病例数最高纪录，累计确诊492521例；累计死亡2902例。该国已确诊7例新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例。

丹麦首相弗雷泽里克森当晚在新闻发布会上呼吁民众积极接种新冠疫苗，同时强烈呼吁老年人和一线医护人员接种疫苗加强针。她表示，接种疫苗及疫苗加强针是抗击新冠疫情和保持丹麦社会经济开放的“超级武器”。

丹麦国家血清研究所数据显示，目前丹麦人口中77.8%已完全接种新冠疫苗，14.5%已接种疫苗加强针。丹麦于11月启动针对5岁至11岁儿童的疫苗接种计划。

丹麦卫生大臣霍伊尼克1日证实，该国于11月28日首次发现2例奥密克戎毒株感染病例，目前已确诊7例奥密克戎毒株感染病例，另有16例疑似病例。所有病例皆有国际旅行史。

另据挪威卫生部1日证实，挪威已发现2例奥密克戎毒株感染病例，2例病例均有国际旅行史。

(责编：苏缨翔、燕勐)