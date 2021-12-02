新华社里加12月1日电（记者李德萍）北约秘书长斯托尔滕贝格1日在拉脱维亚首都里加表示，希望俄罗斯与北约对话，重返北约-俄罗斯理事会。

斯托尔滕贝格当天在北约成员国外长会结束后举行的新闻发布会上表示，北约对俄罗斯军队在乌克兰边境集结深感担忧。俄罗斯如果再次对乌克兰使用武力，将面临严重的经济和政治制裁。他希望俄罗斯与北约对话，重返北约-俄罗斯理事会。

斯托尔滕贝格同时表示，北约正在通过支持乌克兰改革、打击腐败和建立安全机构等帮助乌克兰走上加入北约之路，并通过提供人员培训、设备、信息等帮助乌克兰提高防卫能力。

为期两天的北约成员国外长会1日在里加结束。此次会议的主要议题是安全问题、北约和欧盟外部边界的局势、北约与伙伴国和欧盟的合作、北约新战略构想等。

另据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京1日在莫斯科出席20个国家驻俄大使递交国书的仪式时表示，俄西部边界正受到日益加剧的威胁，俄需要得到“可靠和长期”的安全保障。俄罗斯在与美国及其盟友的对话中始终坚持要求制订具体协议，以防止北约进一步东扩及在俄边境附近部署威胁俄国家安全的武器系统。俄罗斯希望就此展开实质性谈判。（参与记者：黄河）

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