中非合作论坛第八届部长级会议于11月29日至30日在塞内加尔首都达喀尔举行，会议于30日通过《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》。全文如下：

1.我们，中华人民共和国、53个非洲国家和非洲联盟委员会代表团团长，于2021年11月29日至30日在塞内加尔首都达喀尔举行中非合作论坛第八届部长级会议，围绕“深化中非伙伴合作，促进可持续发展，构建新时代中非命运共同体”主题，致力于推进中非合作论坛建设，深化中非全面战略合作伙伴关系，协商一致通过《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》。

2.面对世纪大疫，世界进入新的动荡变革期，多边主义遭遇逆流，气候变化、恐怖主义等全球性挑战日益突出。新冠肺炎疫情凸显人类社会面临的治理赤字和发展赤字，给各国人民生命安全和身体健康带来严重威胁。面对疫情，中国和非洲各国采取强有力的有效举措，为全球抗疫斗争作出重要贡献。

3.我们共同忆及和充分肯定中非领导人在各种场合赞赏“人类命运共同体”理念，呼吁世界各国同心协力，从人类共同利益出发，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

4.我们对中非开启外交关系特别是中非合作论坛创立以来，双方关系取得的丰硕成果感到满意，赞赏中非领导人在2018年中非合作论坛北京峰会上一致决定构建“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体，决心不断提升中非全面战略合作伙伴关系水平，为构建人类命运共同体树立典范。

5.中非双方将秉持真实亲诚理念和正确义利观以及有利与和谐原则，在合作中坚持真诚友好、平等相待，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄。中方坚持不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲国家内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中非将贯彻共同、集约、绿色、安全、开放发展合作理念，深化双方友好合作。非方对此深表赞赏，愿同中方一道传承中非传统友谊，实现中非世代友好。

6.新冠肺炎疫情是全人类面临的重大挑战，携手合作才能最终战胜疫情。我们赞赏中非双方于2020年6月成功举办中非团结抗疫特别峰会，展现了双方携手抗疫、共克时艰的强烈意愿。中方感谢非洲国家和非盟等地区组织对中方抗疫行动给予声援和支持。非方高度评价中方大力驰援非洲抗击疫情，提前开工建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控和可持续发展能力。中方致力于加强中非公共卫生领域合作，支持本国医疗企业向非洲国家转让技术，推进中非对口医院合作机制和中非友好医院建设，推动非洲疾控中心总部保质保量完成，加大医疗援助力度，支持非洲提高防治传染性和非传染性疾病能力和公共卫生水平，共同构建中非卫生健康共同体。

7.我们重申全力支持世界卫生组织（WHO）在应对新冠肺炎疫情和更广泛全球健康议程中发挥领导协调作用。我们坚决反对将疫情政治化、标签化、污名化，呼吁以科学为基础，坚持专业性、公正性和建设性原则，在中国—世卫组织溯源联合研究报告基础上，推进全球溯源合作。我们认为，新冠肺炎疫苗应该成为全球公共产品。国际社会应摒弃“疫苗民族主义”，加大对非疫苗供应，保障疫苗公平分配，确保疫苗在非洲的可及性和可负担性。我们重申支持“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议（ACT—A）和“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）。非方感谢中方向有需要的非洲国家援助和出口疫苗，赞赏中方提供疫苗对非洲抗疫作出重要贡献。中非双方均支持疫苗知识产权豁免，赞赏中国企业已在部分非洲国家开展疫苗联合生产，欢迎在更多具备条件的非洲国家开展类似合作。

8.我们将秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，将中非共建“一带一路”打造成高标准、惠民生、可持续的合作之路。中方欢迎非洲国家加入共建“一带一路”合作大家庭，支持非洲加快一体化进程和区域互联互通，推动共建“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》、《联合国2030年可持续发展议程》、非洲各国发展战略紧密对接，推动中非共建“一带一路”合作高质量发展。

9.我们高兴地看到，中非合作论坛成立21年来，机制建设日臻完善，务实合作成果显著。我们高度评价2018年论坛北京峰会提出的“八大行动”及《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》各项后续行动落实取得丰硕成果，将共同进一步做大做强论坛这一品牌工程，围绕卫生健康、投资贸易、工业化、基础设施、农业和粮食安全、气候变化、和平安全、人力资源、数字和蓝色经济等重点领域，推动中非合作不断提质升级。

10.中方赞赏非洲联合自强取得的新进展，注意到非盟机构改革取得重要成果，愿同非盟及其所属机构、非洲次区域组织等加强合作，推动中非跨国跨区域合作取得更多成果，赞赏非盟2018年在华开设代表处。

11.我们重申坚定支持彼此维护国家领土完整、主权、安全和发展利益。论坛非方成员重申奉行一个中国原则，支持中国统一大业，支持中方通过友好协商和谈判，和平解决领土和海洋争端。按照国际法和不干涉内政原则，香港、新疆、西藏事务是中国内政。中方重申愿在一个中国原则基础上同所有非洲国家发展友好合作关系，分享发展机遇。我们主张尊重各国人民根据国情自主选择人权发展道路的权利，通过建设性对话与合作促进和保护人权，反对将人权问题政治化和双重标准。

12.非方热烈祝贺中国共产党成立100周年，赞赏中国共产党带领全国各族人民在国家建设道路上取得举世瞩目的伟大成就，高度评价中国全面建成小康社会，并于2020年提前联合国可持续发展目标10年实现农村地区脱贫。我们注意到非洲要加倍努力减少贫困，实现联合国可持续发展目标。我们愿加强交往，增进治国理政、减贫和发展经验交流，携手实现共同发展。

13.我们坚定奉行多边主义，支持联合国事业。自中国恢复联合国合法席位50年来，我们为全球和平与发展作出重要贡献。我们重申坚持《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。我们将大力弘扬多边主义，推动国际关系民主化，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，反对种族歧视，反对搞意识形态对抗。

14.我们欢迎世界妇女大会在北京召开26年以来妇女事业取得的跨越式发展，认为女性是推动变革和发展的重要力量。根据联合国可持续发展目标和“非盟性别平等和妇女赋权战略（2018—2028）”，我们尊重不同风俗文化，同意在促进性别平等、妇女赋权，特别是就业、领导力、体面工作、创业、教育、终身学习、农业、医疗卫生、防范性暴力和融资领域加强合作。我们注意到疫情带来的新挑战和性别鸿沟，承诺加强协作，在中国和非洲实现性别平等和女性赋权，全面加快落实《北京宣言和行动纲要》与《联合国2030年可持续发展议程》。

15.中方坚定支持非洲人士担任国际组织和机构负责人，支持非洲国家深入参与全球治理并在国际事务中发挥更大作用。中非双方强调联合国安理会对维护国际和平安全负有独特责任。我们欢迎非洲得到越来越多支持，呼吁对包括安理会在内的联合国进行必要改革，纠正非洲遭受的历史不公，包括增加发展中国家特别是非洲国家在联合国和安理会的代表性。非方忆及其目标是按照非洲联合立场在联合国特别是安理会实现充分代表性。

16.我们秉持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，支持以非洲方式解决非洲问题，通过对话协商解决争端和化解分歧。中方愿积极支持非方落实“消弭枪声倡议”，支持有关国家应对恐怖主义威胁、打击海盗以及非法捕鱼和走私。中方根据非洲国家优先事项以及“当事国所有、当事国主导”原则，支持非洲和平建设努力，将加快落实支持非洲常备军和萨赫勒五国联合部队军事援助。此外，中非双方重申通过位于埃及的“非盟冲突后重建与发展中心”，支持非洲冲突后重建和发展，呼吁联合国为非洲自主维和行动提供可预见、可持续的资金支持。

17.我们认为，中国和非洲作为最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，都有发展壮大和过上幸福生活的权利，都面临加快发展的迫切任务。我们欢迎本次会议发表《中非合作2035年愿景》。中方愿以构建新发展格局为契机，加强同非盟和非洲国家发展战略对接，支持非方加快落实非盟《2063年议程》，早日实现自主可持续发展。

18.非洲国家欢迎并支持中方提出的“全球发展倡议”。我们认为，完善全球发展伙伴关系是加快落实《联合国2030年可持续发展议程》和非盟《2063年议程》的关键所在，致力于推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体。我们高兴地看到，中国和非洲国家发起“支持非洲发展伙伴倡议”。我们认为，非洲是国际合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场，呼吁更多国家和组织特别是非洲传统合作伙伴加入上述倡议，加快非洲后疫情时代经济复苏。

19.中方欢迎非洲大陆自贸区于今年1月1日正式实施，认为这是非洲经济一体化的重要里程碑，为维护多边主义和自由贸易、建设开放型世界经济注入了强劲动力。我们高度评价中非经贸合作取得的丰硕成果。中方愿依托新一轮高水平对外开放，支持非洲大陆自贸区建设，积极开展中非“丝路电商”合作，支持非洲国家通过中国国际进口博览会、中国—非洲经贸博览会和中国国际中小企业博览会等平台推介非洲产品，扩大包括农食产品在内的非洲优质特色产品输华。

20.中非双方在全球经济治理中发挥了积极和建设性作用，将继续支持以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，维护世贸组织核心价值和基本原则，共同积极参与世贸组织改革，维护发展中国家发展权益和空间，反对动用国家力量打压企业合作。

21.中方鼓励本国企业扩大对非投资，支持非洲生产本地化，加速非洲经济转型，提高产品竞争力。非方赞赏中方发布《中国企业投资非洲报告》，欢迎更多中国企业赴非投资兴业，愿积极通过双边经贸混委会等机制平台分享投资政策、市场机遇和法律法规等信息。我们将加强投资领域合作，推进中非产业对接和产能合作，合作商签和升级“双边投资保护协定”和“避免双重征税协议”，为各自企业提供公平、透明、非歧视性的营商环境，支持企业通过公私合营（PPP）和建设、运营、转让（BOT）等方式开展合作。

22.非方赞赏中国积极落实“二十国集团（G20）缓债倡议”。中方愿秉持“共同行动、公平负担”的原则，与国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，帮助其克服当前困难。我们呼吁发达国家、多边金融机构和商业债权人在帮助非洲国家减轻债务负担方面采取更有力行动，支持特别提款权（SDR）富余国将SDR自愿转借给有需要的非洲低收入国家，帮助非洲国家实现自主可持续发展。我们呼吁国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构改善向非洲提供资金支持的审批程序，提高工作效率，更多支持非洲国家政府投资性开支。

23.我们敦促发达国家按时足额兑现对发展中国家特别是非洲国家的官方发展援助承诺，扩大援助规模，积极提供资金、技术和能力建设支持，加强经验交流共享，帮助非洲国家减少贫困、改善民生、扩大就业，增强减灾防灾能力。

24.我们欢迎本次会议发表《中非应对气候变化合作宣言》，肯定广大发展中国家为应对气候变化作出的重要贡献，重申将遵循《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》和《巴黎协定》的目标和原则，支持和参与应对气候变化。我们呼吁国际社会各方坚持共同但有区别的责任等原则，照顾和重视发展中国家的特殊困难和关切。发达国家应展现更大雄心、采取更多行动，切实帮助发展中国家特别是非洲国家提高应对气候变化的能力和韧性，强化资金、技术、能力建设等方面支持。中方支持非洲在埃及办好《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会。非方赞赏中方宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，积极评价2021年10月在中国昆明召开联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。

25.我们支持大力发展绿色经济，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，积极构建环境友好型社会，充分发挥中非环境合作中心作用，推进双方环保领域政策对话与交流合作。我们欢迎中国—非盟能源伙伴关系发挥积极作用，增加清洁能源比重，推动双方实现能源可持续发展。我们认为蓝色经济对非洲国家可持续发展具有重要价值，呼吁对小岛屿发展中国家在气候变化影响下的脆弱性予以特别关注。我们致力于加强海洋生态保护，反对不负责任的破坏行为。我们致力于加强野生动植物保护，合作打击相关非法贸易。

26.我们认为，互联网有助于促进贸易、创造就业和推动发展，特别是对女性赋权具有积极意义。我们同意加强科技合作，支持非洲加快数字经济发展，特别是促进非洲高速互联网接入、泛非电子网络、卫星和航天技术发展。我们同意扩大在远程医疗、电子商务、远程教育、5G、未来遥感和大数据等数字通信领域交流合作并提供融资支持，支持非洲建设“智慧城市”，加强和平利用外太空国际合作。我们注意到并将积极考虑加入中方发起的“全球数据安全倡议”，愿以此为基础推动制定全球数字治理规则，呼吁国际社会一道努力，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，携手构建网络空间命运共同体。

27.中方高度评价2021年非盟“艺术、文化和遗产”主题年成果，赞赏《非洲文化复兴宪章》生效，支持非盟和非洲国家落实宪章。我们认为，人文交流对中非人民增进了解、传承友谊和拓展合作具有重要意义。新形势下，中非双方应进一步扩大教育、科技、体育、卫生、旅游、青年、妇女、媒体和文化领域交流合作，包括通过共享信息和向来源国返还非法采挖、偷盗或走私文物，加强打击文物走私交流合作。中非将加强智库和地方政府合作，增进民心相通和文明互鉴，厚植中非友好事业的社会基础。我们呼吁国际社会尊重文化多样化，超越意识形态和社会制度差异，反对蓄意挑起文明冲突。

28.我们致力于推动奥林匹克运动持续健康发展，反对将体育运动政治化。非方支持中国举办北京2022年冬奥会和冬残奥会，预祝上述运动会取得圆满成功。

29.我们承诺在后疫情时代沿着构建更加紧密的中非命运共同体这一根本方向，继往开来，紧密合作，保持中非关系高水平发展，携手打造“健康非洲”、“制造非洲”、“联通非洲”、“丰收非洲”、“数字非洲”、“绿色非洲”、“安全非洲”和“人才非洲”，加强国际事务协调配合，造福中非人民，携手推动国际秩序朝更加公正合理的方向发展，为中非全面战略合作伙伴关系不断注入新的内涵。

30.我们感谢中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅、商务部长王文涛和塞内加尔共和国外交和海外侨民部长艾莎塔·塔勒·萨勒，经济、计划和合作部长阿马杜·奥特共同主持中非合作论坛第八届部长级会议。

31.我们感谢塞内加尔共和国政府和人民在会议期间给予各方的热情接待和便利。

32.中非合作论坛第九届部长级会议将于2024年在中华人民共和国召开。

（新华社达喀尔12月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 16 版）

(责编：袁勃、郝江震)