本报记者 张 帆 叶传增

北起中国昆明，南连老挝万象，中老铁路全长1000多公里，是共建“一带一路”倡议提出后，首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。建成通车后，中国昆明至老挝万象有望当日到达。

在中老两国建交60周年之际，中老铁路通车在即，一辆辆“绿巨人”将跨越山河，承载着友谊、幸福与机遇，将中老铁路沿线各地紧紧相连。

创新之路，攻坚克难

自2016年12月全线开工以来，中老铁路的2万多名建设者奋战了1800多个昼夜。中老铁路沿线地区素有“地质博物馆”之称，复杂的地质结构不但让建设者时刻面临高地应力、高地热、高地震烈度等风险，还要随时应对溜塌、突涌、大变形等不良地质灾害，建设难度超出预想。

这里有“火焰山”。

西双版纳隧道全长10.7公里，地层具有高地热特性，洞内作业温度常年高达40摄氏度。中交二航局玉磨铁路项目部经理周君回忆，施工时大功率风机不断向洞内送风，冰块一车车拉进洞，每天运送20多吨。工人们每工作一段时间就要去冰架旁降温防暑，休息完接着干。

这里有“水帘洞”。

云南省元江县与墨江县交界处的通达隧道全长11.3公里，隧道内的涌水形成瀑布，严重时平均每天涌水达4万立方米左右，可灌满17个标准游泳池。中铁五局玉磨铁路项目部副经理付军说，隧道里涌水、汗水与水雾交织，常常干衣服进、湿衣服出。在高地温段，水变成水汽，湿度高达80%，工人像在桑拿房里工作。

这里有“钢筋麻花”。

玉溪市峨山县全长17.44公里的万和隧道，处在典型的软岩大变形地层。2019年，高地应力和不良地质导致3号斜井发生520米的连续大变形，支护结构被破坏，用于支撑的钢拱架被拧成一个个“麻花”。回想当时的场景，中铁十二局玉磨铁路项目部经理李峰依然心有余悸。

施工难度大，建设标准高，建设者们用拼搏与创新，书写了历史。

时速160公里的列车上，一枚硬币稳稳地立在窗台上。1、2、3……20秒过去，硬币纹丝不动。

硬币不倒，反映一个数值——轨道质量指数。指数越小，说明轨道越平直，列车行驶越平稳。一般的普速列车，数值大都在7左右，而中老铁路的轨道质量指数，达到了2.5的极低值。

高标准离不开建设者们的精益求精。为达到规定值，精调施工人员对每一根轨枕进行校正，每天都在和零点几毫米“较劲”，确保精调一处、达标一处。

绿色之路，生态优先

中老铁路上有一处“网红”车站——野象谷车站。

位于西双版纳傣族自治州景洪市的野象谷车站，与亚洲象自然保护区毗邻。如何将铁路建设对亚洲象的影响降到最低？从设计到施工，建设者颇费苦心。

设计之初，在地方政府和林业部门协同下，相关部门单位调查了亚洲象的分布和迁移通道，最终决定线路走向避开亚洲象主要活动区域。

同时，为增加亚洲象活动通道，建设者在一些大象可能的活动区域，用建桥或隧道代替铺铁路，路改桥共16座，路改隧8处，让大象能从桥下或隧道顶部通过。虽然建设成本增加了，却保障了沿线亚洲象的活动区域不受侵占。

保护亚洲象，还有个暖心的细节。

普洱基础设施段工务维修技术中心桥路工程师杨杰介绍，为防止亚洲象误入列车运行区域，中老铁路在亚洲象活动区域增设了42.9公里的亚洲象防护栅栏与1908米的声屏障。与一般防护栅栏将刺朝向外面不同，亚洲象防护栅栏顶部的刺滚笼将刺尖朝内，即使真的有大象靠近栅栏，也不会被刺伤。

作为一条电气化铁路，中老铁路沿线配套建设了900多公里的输电线路。怎样在不破坏森林的前提下，把建筑材料运到山顶？南方电网云南西双版纳供电局想到了一个传统的方法——马驮。

“一座铁塔所需要的塔材重量为30余吨，一个马帮平均有13匹马，运输一基塔材从早上6点开始到晚上7点结束，整整需要两天。”西双版纳供电局规划建设管理中心副经理肖武军说，版纳段内山高林密、地形险峻，公路无法到达塔基位置。不能砍树修运输通道，马帮驮运成为最佳选择。

为建设成一条人与自然和谐共生的生态之路，建设者们从优化选线、科学施工、环保措施等方面形成了一套完善的绿色流程：设计规划绕避各类自然保护区核心区、缓冲区和环境敏感点；施工中严格回收建筑废料；沿线栽植灌木2860多万株，藤本约4万株，乔木约6.3万株……

开放之路，发展提速

今年是中老建交60周年，中老铁路建成通车，是两国深厚友谊的又一重要见证。

“中老铁路开通后，我们就能乘坐火车来昆明学习了！”老挝铁道职业技术学院教师李禾薇对即将开通的中老铁路充满期待。

去年，李禾薇和其他39名老挝籍教师顺利通过老挝教育部组织的考试，成为由中方援建的老挝铁道职业技术学院的教师。目前，40名老挝籍教师已办理完成相关手续，最快今年底来昆明学习。

老挝作为内陆国家，境内仅有一段3.5公里长的铁路，铁路专业技术人才匮乏。应老挝政府要求，2019年4月，国家国际发展合作署正式批准“援老挝铁道职业技术学院”项目立项。昆明市铁道职业技术学院将参照我国职业教育模式，用7年时间帮助老挝建立起成熟的铁路技术培养体系，储备老挝自己的铁路人才。

“中老铁路建成通车，将助力中老经济走廊建设，推动老挝经济社会发展不断迈向新台阶。”老挝驻昆明总领事玛尼拉·宋班迪说。

沿线地区及辐射区域紧紧抓住中老铁路开通的新机遇。普洱市林业资源丰富，全市有1400多家涉林企业，随着中老铁路的开通，普洱计划投资30亿元在普洱工业园区宁洱片区建设林板家居产业园，拓展南亚、东南亚市场。

与此同时，各类利好政策也在助力贸易畅通。中国（云南）自由贸易试验区昆明片区与中老磨憨—磨丁经济合作区签订《联合创新合作协议》，在跨境电商等8个方面开展合作，推出首批10项“跨区通办”事项；昆明海关出台13项措施，持续提升磨憨铁路口岸通关便利化水平。

一通全通，中老铁路犹如奔涌的“大动脉”，正为沿线各地注入新的发展动能。

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 07 版）

(责编：袁勃、郝江震)