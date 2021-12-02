本报北京12月1日电 （记者杨迅）11月30日，中共中央对外联络部以线上线下相结合的方式举行第三届中拉政党论坛特别会议，面向拉丁美洲和加勒比地区宣介十九届六中全会精神。格林纳达新民族党领袖、政府总理米切尔，多米尼克工党领袖、政府总理斯凯里特，秘鲁争取进步联盟领导人、国会第一副主席卡莫内斯，阿根廷正义党前主席、众议院副议长希奥哈等来自拉美和加勒比地区30个国家110多个政党和政党组织共约400位政党领导人以及20多位驻华使节参会。

中联部部长宋涛表示，十九届六中全会是在重大历史关头召开的一次极其重要的会议。全会审议通过关于中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验的决议，强调了“两个确立”的决定性意义，深刻揭示了中国共产党过去为什么能成功、未来怎样才能继续成功。新形势下，中国共产党愿同拉美和加勒比地区政党加强治国理政经验交流，切实增进双方人民福祉，推动新时代中拉关系不断发展，携手构建中拉命运共同体。宋涛并宣介了习近平总书记有关全过程人民民主的重要论述。

拉方政党政要热烈祝贺中共十九届六中全会成功召开，高度评价在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国在经济社会发展等方面取得的辉煌成就，积极响应习近平总书记提出的“全球发展倡议”，高度赞同习近平总书记提出的全过程人民民主理念，愿同中国共产党深化党际交流合作，加强在国际和地区事务中的沟通协调，共同促进世界和平与发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 03 版）

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