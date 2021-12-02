新华社北京12月1日电 12月1日，习近平总书记特别代表、中共中央对外联络部部长宋涛出席由俄罗斯统一俄罗斯党举办的“21世纪全球挑战：政党的视角”国际政党视频会议。宋涛宣读了习近平总书记、国家主席就统俄党成立20周年所致贺信，并宣介了中共十九届六中全会精神。

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 03 版）

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