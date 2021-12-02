本报北京12月1日电 当地时间11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在达喀尔举行。开幕式上，与会非方领导人、国际组织负责人等高度评价中非合作论坛北京峰会以来非中相关领域合作取得的成果，表示愿同中方巩固团结友好，深化互利合作，共同实现可持续发展目标。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上发表视频致辞说，只有非洲成功，实现可持续发展目标的努力才能成功。南南合作和三方合作的努力在促进可持续发展、消除贫困和饥饿以及减少不平等方面正日益取得进展。他说，论坛树立了强有力的榜样，中非双方致力于通过落实联合国2030年可持续发展议程及非盟《2063年议程》深化伙伴关系。他对论坛致力于为中非人民创造更加绿色、更加和平、更加繁荣的未来表示赞赏。

论坛非方共同主席国塞内加尔总统萨勒表示，中非合作论坛成立以来，非中一直以务实和有效的方式携手合作，友谊、团结、信任和尊重是论坛的力量所在，这种力量应该继续承载我们对非中关系未来发展的愿景，推动构建新时代非中命运共同体。

刚果民主共和国总统齐塞克迪表示，期待本届会议期间与会各方展开对话，回顾以往合作成果，规划未来3年及更长一段时间非中关系发展方向，进一步加强非中团结与合作。

埃及总统塞西表示，在后疫情时代，非中发展可持续的伙伴关系非常重要。埃及是非洲大陆第一个与中国合作生产新冠疫苗的国家，埃方对此感到自豪。期待中国与非洲国家继续在数字支付、减贫和应对气候变化等领域分享经验，在金融合作、支持中小企业发展、自由贸易、投资、基础设施方面继续加强合作。

科摩罗总统阿扎利说，非中合作取得历史性成就，在维护和平与安全、消除贫困、应对气候变化等领域合作成果令人欣慰。未来，我们将努力确保非中友好合作关系继续得到巩固，特别是通过共建“一带一路”，实现更好的互联互通和更高效的经济增长。

南非总统拉马福萨说，中非合作论坛一成立就成为非洲发展的引擎，对于建立公平的国际新秩序、扩大非洲在世界舞台的声音非常重要。在疫情持续的艰难时刻，南南合作对于战胜疫情和恢复经济尤为重要。期待中非合作论坛进一步推动非洲工业化和非洲大陆自贸区建设。

非盟委员会主席法基表示，非中务实友好合作始终是平等互利的，中国在基础设施建设、缓解债务压力、维护和平安全、疫苗合作等方面给予非洲无私的支持与帮助，非中合作所展现出的团结互助精神值得赞赏。

（综合本报记者杨迅和新华社记者报道）

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 03 版）

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