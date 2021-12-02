中非合作成果遍布非洲大地，中非贸易额和中国对非投资额稳步攀升，不仅改善了非洲经济社会发展条件，更给双方人民带来了实实在在的好处

中非友谊历久弥坚，具有光荣传统和深刻内涵。习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表主旨演讲，总结中非关系发展历程，提出“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神。这是首次对中非关系精神内涵进行系统梳理，对中非合作本质特征做出精辟概括，对构建新型国际关系具有重要指导意义，为国与国交往指明了人间正道。

互利共赢、共同发展是中非友好合作的鲜明特征。中非开启外交关系65年来，在发展振兴的征程上走出了特色鲜明的合作之路，这条合作之路的最大特色就是互利共赢、共同发展。中国始终致力于把自身发展同非洲发展紧密联系起来，把中国人民利益同非洲人民利益紧密结合起来，把中国发展机遇同非洲发展机遇紧密融合起来，在谋求自身发展的同时，向非洲朋友提供力所能及的支持和帮助，为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民。

在实现自身发展的进程中，中国始终关注和支持非洲国家改善民生、谋求发展的事业。为促进中非互利共赢、共同发展，中国持续加大对非援助和合作力度，只要是中方作出的承诺，就一定不折不扣落到实处。2000年至2020年，中国在非洲建成的公路铁路超过1.3万公里，建设了80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆、170多所学校，为非洲培训各领域人才共计16万余名，打造了非盟会议中心等一系列中非合作“金字招牌”。“感谢中国对非洲的无私帮助”“感谢中国人民给予的帮助和支持”……非洲国家政要和人民发自内心的感谢，是中非友好合作最生动、最真实的写照。

发展对非关系，中国坚持义利相兼、以义为先。从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，到2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”，再到中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，与非洲国家并肩携手、共同努力，促进互利共赢、共同发展。中非合作成果遍布非洲大地，中非贸易额和中国对非投资额稳步攀升，不仅改善了非洲经济社会发展条件，更给双方人民带来了实实在在的好处。

中非互利共赢、共同发展，这是双方坚定不移的共同追求，不会因时因事而有任何改变，只会根据双方需求和时代大势变化而不断深化。中国将同非洲国家共同实施的卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全等“九项工程”，为未来3年中非合作描绘了宏伟蓝图。中国将再向非方提供10亿剂疫苗，为非洲援助实施10个减贫和农业项目，为非洲农产品输华建立“绿色通道”，未来3年推动企业对非洲投资总额不少于100亿美元，为非洲援助实施10个数字经济项目，为非洲援助实施10个绿色环保和应对气候变化项目，为非洲援助新建或升级10所学校……这些实实在在的举措，契合非洲国家最紧迫的发展需求，对接中国新发展格局建设，顺应国际发展合作大势，是中国对非投入力度不减、中非合作势头不降的有力宣示，必将为非洲疫后经济复苏赋予新的动能。

中非友好合作精神是中非双方在争取民族独立和国家解放的历史进程中培育的宝贵财富，是中非双方在发展振兴和团结协作的伟大征程上形成的重要风范。无论国际形势如何变幻，无论遭遇什么艰难险阻，中非双方都将矢志不渝加强政治互信，坚定不移深化务实合作，让中非友好合作精神发扬光大、世代传承。

《 人民日报 》（ 2021年12月02日 03 版）

(责编：袁勃、郝江震)