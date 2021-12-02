本报记者 贾平凡

11月23日，美国政府宣布，美国将释放5000万桶战略石油储备（SPR），并将与中国、印度、日本、韩国和英国5国一起协同释放战略石油储备，以缓解经济从新冠肺炎疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。对此，石油输出国组织（OPEC）以及俄罗斯和其他相关产油国（以下简称“OPEC+”国家）表态称，将在12月2日的会议上重新讨论其增产政策。目前，其增产策略是日均增产40万桶原油。

行动：史无前例

据日本《朝日新闻》报道，美国称将带动日本、中国、印度、韩国、英国等石油消费国联手释放石油储备。此举意在通过暂时增加供应量平抑油价，在历史上十分罕见。报道称，历史上，美国等曾应国际能源署要求，在1991年海湾战争、2005年美国遭受飓风侵袭以及2011年利比亚政局不稳等情况下释放石油储备，但几乎从未以平抑价格为由释放储备。

除了美国，其他国家中，印度将释放500万桶，英国将释放150万桶，日本计划释放420万桶，韩国也将于近日公布石油储备释放量。

多国释放战略石油储备势必影响全球油价。对此，中国外交部发言人赵立坚回应称，中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关消息。中方注意到近期主要消费国采取释放储备行动以应对市场波动和变化，中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国，就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。

原因：供不应求

“疫情缓解、经济复苏推动原油价格快速反弹，是美国政府决定释放战略石油储备的主要原因。”中国人民大学国际关系学院教授、国际组织学院副院长崔守军对本报分析，这主要体现在以下几个方面：“一是油价高企传导到美国经济各领域，导致居民生活费用和燃油开支增加，叠加圣诞节到来导致交通出行和购物增多，居民负担增大；二是油价攀升推动通货膨胀，对经济复苏起到抑制作用，不利于民主党在明年的中期选举中占据优势；三是将释放战略石油储备作为外交工具，向OPEC和俄罗斯传递政治信号，表达不满，迫使‘OPEC+’增产。”

面对巨大的石油需求缺口，“OPEC+”国家为何严格控制石油增产速度？崔守军认为，石油出口收入是“OPEC+”国家的财政支柱。去年受到新冠肺炎疫情影响，油价跌幅巨大，导致“OPEC+”国家承受的财政压力更加巨大。今年以来，油价快速反弹，这些国家国内经济也随之快速复苏。在石油消费增幅不大的情况下，快速增产会引发油价下跌，这不符合“OPEC+”国家的利益。

影响：杯水车薪

《日本经济新闻》网站报道称，与庞大的消费量相比，各国释放的石油储备总量“杯水车薪”。法国《回声报》网站报道称，相对于接近每天1亿桶的全球石油消费，目前的释放规模依然有限。无论如何，这只是一项短期措施，因为战略储备随后还需要重新填补。

“供需结构是决定油价长期走向的决定性指标。保持石油价格稳定符合各方利益。接下来一段时间，基于全球经济复苏导致石油消费量的提升，‘OPEC+’国家预计会逐步增产，既要缓解石油消费大国的焦虑，也要维持原油价格的稳定。”崔守军说，全球坚持在应对气候变化挑战以及技术变革领域的不懈努力，导致新能源生产成本的大幅下降，是抑制油价过高的长期因素。未来原油价格即便突破100美元，也是短期走势，难以保持较长时间。

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