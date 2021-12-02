本报记者 林子涵

图为柬埔寨首相洪森（中）在金边主持第十三届亚欧首脑会议闭幕式。

（新华社发）

第十三届亚欧首脑会议日前举行，来自53个亚欧会议成员的领导人和高级代表通过视频方式与会，呼吁推动多边主义以应对国际和地区挑战，促进世界经济复苏和可持续、包容性增长，更好造福地区各国人民。

今年恰逢亚欧会议成立25周年。站在百年变局和世纪疫情交织叠加的历史节点上，亚欧各方比以往任何时候都需要践行真正的多边主义，共同应对全球性挑战，推动共同发展。

正如中国国务院总理李克强在讲话中强调的，面对困难和挑战，只要亚欧国家继续秉持相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，携手打造共同发展、共同繁荣的强劲引擎，就一定能够共创亚欧合作新局面、共迎亚欧各国新未来。

凝聚亚欧合作共识

亚欧会议是亚欧之间规模最大的政府间论坛，53个成员人口占世界总人口近六成，经济总量占世界一半，贸易总量接近全球七成，在国际政治经济版图上有重要影响。当前，国际局势深刻演变，新冠肺炎疫情影响深远、世界经济曲折复苏、热点问题此起彼伏、传统与非传统安全风险相互交织，亚欧国家共同面临应对疫情挑战和推动经济复苏等重要议题。在此背景下，本次亚欧首脑会议将“强化多边主义，促进共同增长”作为主题，深具现实意义。

据共同社报道，作为主办会议的东道国，柬埔寨首相洪森在会议开幕式上发表讲话称，在后疫情世界中，需要进一步加强亚欧伙伴关系，以强化多边主义，促进可持续且可以共享的全球增长。

德新社报道称，各方在会议上一致强调了多边主义对抗击新冠肺炎疫情和促进经济复苏的重要性。欧洲理事会主席米歇尔说：“多边合作、尤其是牢固的亚欧关系对全球复苏至关重要。欧盟委员会主席冯德莱恩也指出，亚欧双方具有牢固贸易关系，“如果携手合作，就能取得许多成就。”

中国社科院欧洲所副所长刘作奎接受本报记者采访时指出，在疫情依然肆虐、国际上单边主义盛行的背景下，召开亚欧首脑会议对促进亚欧相互交流和互联互通来说正逢其时，对各方凝聚共识、巩固合作成果，指导未来一年或更长时间的发展具有指导意义。

“亚欧大陆拥有多种不同文明、不同民族、不同制度，多样性较强，实现互联互通是促进亚欧双方合作的重要动力。”刘作奎说，“目前，亚欧之间有众多区域合作机制，次区域合作机制也十分活跃，合作形式多种多样。在此情况下，统合亚欧合作机制有利于亚欧大陆间的紧密合作和互联互通。”

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平认为，此次会议为多边主义注入活力，有利于维护世界和平稳定，推动实现可持续、包容、有韧性的后疫情时代复苏。

英国牛津大学历史学教授彼得·弗兰科潘表示，亚洲和欧洲存在天然合作需求和悠久交往历史。近年来，受地缘政治、新冠疫情等因素影响，亚欧间交流合作出现了一些阻碍和波折，但“无论是过去、现在还是未来，每一种合作关系都建立在信任基础之上，而这种信任来自交流。因此，这次亚欧首脑会议非常必要”。

提升亚欧合作动力

疫后复苏是本次会议的重点议题之一。中方在本次会议上提出，团结合作是国际社会抗击疫情的大道正途，疫苗和药物则是战胜疫情的有力武器。各国要弘扬科学精神，遵循科学规律，加强疫苗和药物研发、生产和技术转移等合作。共同完善全球公共卫生治理体系，推动国际公共卫生合作。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺对中国提出的构建人类卫生健康共同体的倡议表示认可。他说，中国2021年全年将努力对外提供20亿剂新冠疫苗，这将有效地帮助其他国家、特别是发展中国家控制疫情蔓延。

亚欧合作的另一项重要议题是互联互通。中国提出共建“一带一路”倡议恰逢其时，尤其是中欧班列的开行，成为亚欧互联互通的亮点和重点。

今年是中欧班列开行10周年。2011年3月19日，首趟中欧班列从中国重庆发往德国杜伊斯堡，在亚欧大陆之间建起了新的“钢铁驼队”。10年来，中欧班列不断增开班次、拓展线路，年开行量从开始时的不足20列，发展到突破万列。截至2021年9月底，中欧班列累计开行44948列，运送货物405.7万标箱，通达欧洲23个国家的174个城市。特别是在疫情期间，中欧班列持续有序畅通运行，累计运送防疫物资1302万件、共计10万吨，成为亚欧各国携手抗击疫情的“生命通道”和“命运纽带”。

“2013年，中国创造性地提出共建‘一带一路’倡议，亚欧大陆的互联互通是倡议的核心内容之一。近年来，‘一带一路’在推动亚欧互联互通上发挥了积极作用，从中欧班列突飞猛进的进展中可见一斑。”刘作奎说，“中国作为亚欧大陆的重要成员之一，在推动亚欧大陆合作发展中不断贡献中国理念和中国方案。比如中国秉承共商共建共享原则，维护和践行真正的多边主义，推动完善全球治理，促进疫情下的经济复苏和复工复产等理念和方案都在亚欧关心的共同议题上发挥了引领作用。中国的参与，有利于丰富亚欧会议的合作内涵，提升亚欧合作的动力，开启亚欧合作的良好前景。”

柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，中国将在后疫情时代继续发挥重要作用，相信中国将成为两大洲经济复苏、基础设施建设、包容性发展和互联互通的重要推动力量。

促进亚欧共同繁荣

本次亚欧首脑会议发表通过了三份成果文件，包括：第十三届亚欧首脑会议主席声明、关于后疫情时代社会经济恢复的金边宣言、关于亚欧会议互联互通的未来行动文件。

洪森在会议闭幕式上表示，相信会议成果将推动世界更加安全繁荣。亚欧伙伴关系与合作将为可持续发展、弘扬多边主义做出重要贡献。

刘作奎指出，亚欧互联互通的历史经验丰富、传统深厚。下一步亚欧合作应继续聚焦于互联互通，加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，推动亚欧交流互鉴，增进了解信任。

“亚欧双方在促进经济发展、强调区域合作、推动全球治理等方面拥有巨大合作潜力，中国也正致力于这些领域的发展，将亚欧伙伴关系视作主要的合作基础和合作增长点，着力促进亚欧和平稳定与发展繁荣。目前，中国已率先垂范，提出将自2022年起的10年内，向亚欧基金捐款1000万美元，支持各领域合作，这是中国以实际行动践行亚欧合作目标的具体体现。”刘作奎说。

韩中城市友好协会会长权起植认为，当今世界充满不确定性，维护全球供应链稳定至关重要，而实现这一点需要践行多边主义和构建开放型世界经济。在经济全球化的背景下，封闭型经济是违背全球经济趋势的错误选择。因此，亚欧各国应携手共进，重申和推动多边主义，为构建人类命运共同体注入新的动力。

金平指出，《区域全面经济伙伴关系协定》即将生效是多边主义取得的重要胜利，未来将使亚欧相关国家受益，促进产品多元发展，开拓更多市场。

苏尔约诺表示，亚欧各国应建设开放型经济体系，大力推动贸易和投资自由化、便利化并且反对美国单边设置关税壁垒等影响稳定的举措。通过科技创新、结构性改革、新工业革命、发展数字经济等方式，亚欧各国应创新发展方式，挖掘经济增长的新动能，助力世界经济脱离因新冠疫情而复苏乏力、增长脆弱的局面，为迎来新一轮增长和繁荣打下基础。

“未来，亚欧合作应加大成果落实力度，夯实合作基础，落实合作成果，为各国人民带来更多福祉。只要亚欧双方共同努力，推动务实合作，促进亚欧大陆共同繁荣，那么亚欧合作的前景依然光明。”刘作奎说。

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