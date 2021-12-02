□ 李嘉宝

11月10日，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）在英国格拉斯哥举行期间，中国和美国共同发表了《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。这是继4月发表《中美应对气候危机联合声明》后，中美今年就气候问题发表的第二份联合文件。在几天后的中美元首视频会晤上，双方领导人又谈及应对气候变化问题。

从联合宣言到元首会晤，中美向世界释放出积极信号：在气候变化领域，双方共识大于分歧，具有广泛的合作潜力。正如中国国家主席习近平所说，中美曾携手促成应对气候变化《巴黎协定》，现在两国都在向绿色低碳经济转型，气候变化完全可以成为中美新的合作亮点。

如何落实合作共识？关键是拿出诚意和行动。

一段时间以来，在参与国际合作和全球治理方面，美国是国际社会公认的“差等生”。从多次“退群”“毁约”，到拖欠联合国等国际组织巨额会费，再到仅完成《巴黎协定》气候资金应尽份额的不足20%……一些美国政客热衷于表演“口惠而实不至”的戏码，一次次令世界失望。此次中美格拉斯哥联合宣言发表后，舆论对美国的后续行动力亦不乏担忧声音。《外交学者》杂志刊文称，国际社会已经学会不去轻信华盛顿的声明，这适用于其2030年减排目标和最新的气候承诺。国际形象跌落至此，美国政客是时候反躬自省了。

当前，气候变化问题日趋严峻紧迫，已经从未来挑战变成正在发生的危机。无论是中美格拉斯哥联合宣言，还是COP26达成的格拉斯哥决议文件，都是来之不易的合作成果，各方应切实遵循并落实于具体行动。美国应当以此为契机，改变前一时期的诸多错误做法，遵循共同但有区别的责任原则，率先承担自身减排义务，及时兑现相关出资承诺，帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美在气候变化领域加强合作，将给全球气候治理注入宝贵的信心和动力。国际社会也普遍期待，中美在气候领域加强合作的行动，能够促进两国及世界在更多领域加强团结协作，以更有效地应对各种全球性挑战。必须认识到，中美气候变化合作同中美关系的大气候密不可分，需要双方共同为此营造良好氛围。正如中国提出的，新时期中美相处应该坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则。

可令人寒心的是，格拉斯哥联合宣言墨迹未干，美国领导人的“合作”承诺言犹在耳，一些美国政客就又搞起了“反华”小动作，继续走对抗中国的老路、邪路：美国国务卿布林肯日前对台湾问题大放厥词；美国商务部和安全局以所谓“国家安全”为由，将包括12家中国企业在内的27家实体列入“实体清单”；一些美政客还公然违背奥林匹克原则和精神，将北京冬奥会和人权问题捆绑炒作，声称将“‘外交抵制’北京冬奥会，还要拉拢盟友一起上”……这种“说一套做一套”的行为，不仅干扰破坏中美合作大局，还会让美国的国家信誉和国际公信力又一次大打折扣。

当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济艰难复苏，全球性挑战层出不穷。大疫情、大变局呼唤大团结、大作为。作为两个大国，中美在应对气候变化等诸多领域都有共同利益和合作潜力。中美应当展现大格局、肩负大担当，顺应历史潮流，为促进世界和平与发展做出历史性贡献。合作就该拿出合作的样子，一边高喊“合作”，一边大搞对抗，是注定行不通的。美国只有放下“高人一等”的傲慢心态，摒弃零和博弈的狭隘思维，才能真正构建起理性客观的对华战略认知。只要坚持相互尊重、平等相待，不同历史背景和社会制度的国家完全可以实现和平共处、合作共赢。地球足够大，容得下中美各自和共同的发展；太平洋足够宽，容得下中美两艘巨轮昂首远航。

(责编：袁勃、郝江震)