新华社达喀尔12月1日电 当地时间11月30日，国务委员兼外长王毅在出席中非合作论坛第八届部长级会议期间在达喀尔会见贝宁外长阿贝农西。

王毅表示，在两国元首亲自关心引领下，中贝关系健康稳定发展，各领域合作不断取得进展。中贝携手互助，团结抗疫，友谊进一步巩固。中国赞赏贝方支持中方维护自身核心利益和重大关切，将继续坚定支持贝方反对外来干涉、自主选择发展道路。中方愿同贝方一道，深化各领域合作，推动双边关系不断取得新成果。

阿贝农西表示，习近平主席在论坛开幕式的讲话十分重要，令人振奋，不仅将有力提升非中合作水平，也将为贝中合作带来新契机。贝宁坚持一个中国原则，将继续坚定支持中方的正当立场。贝方对两国高质量合作感到满意，感谢中方为贝宁经济转型升级提供的支持帮助。中国最早向贝宁提供抗疫物资，率先向贝宁提供疫苗，有力支持贝宁成功控制疫情，贝方深为感激。我们愿大力拓展两国经贸、旅游、特色产品出口、人员培训等领域互利合作。

双方一致同意以明年建交50周年为契机，推动两国关系迈上新台阶。

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