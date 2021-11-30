“东海问题与中日关系”国际学术研讨会在京举行。人民网记者 陈建军摄

人民网北京11月30日电 （记者陈建军）11月29日，中国社会科学院东海研究论坛（2021）“东海问题与中日关系”国际学术研讨会在中国历史研究院举行。来自中国社会科学院、外交部、军事科学院、中国国际问题研究院、中国现代国际关系研究院、中国国际战略研究基金会、北京大学、清华大学、中国人民大学、中国海洋大学、上海外国语大学、吉林大学、以及日本东京大学、庆应义塾大学、明治大学、明海大学、笹川和平财团的专家学者共70多人出席会议并参与研讨。

研讨会开幕式上，前中国驻日本大使、中国社会科学院副院长、中国历史研究院院长高翔以及中日友好协会常务副会长程永华发表致辞。

高翔在致辞中说，无论是东海还是中日关系，当前都存在着令人关注的现实问题、乃至矛盾因素。但同时，它们也都有更为宏大而深远的历史与地缘环境背景，都是在人类海洋文明史、东亚地区史的滚滚潮流中变化发展。东海的和平发展事关大局，必须审慎对待、积极维护。中日关系稳定发展，既符合两国根本利益，也符合亚洲各国、特别是东海周边各国利益。面临复杂国际形势，中日作为利益攸关方，应摈弃冷战思维与对抗心态、坚持平等协商、互利共赢，从维护东海地区和平发展的高度出发，推动东海合作，发展两国关系。为此，应坚持对话磋商，就东海形势及区域问题保持有效战略沟通；管控分歧矛盾，逐步化解在东海的安全对立与冲突风险；拓宽合作领域，积极营造中日与周边各国“共商、共建、共享”东海的新格局。明年是中日邦交正常化五十周年，中日两国应坚持和平、友好、合作、发展的历史传承，并结合新的时代要求不断充实、更新两国关系的内涵。东海应当在中日关系当中发挥积极性、建设性因素，而非消极性、破坏性因素。

程永华在致辞中表示，中日两国是隔海相望的邻邦，海洋的安全、环境保护以及和平利用是双方共同关切的问题。作为重要近邻和合作伙伴，中日关系的改善发展符合两国人民的利益，也有利于地区的稳定与繁荣，来之不易，值得珍惜。当前，百年变局深刻演进，世纪疫情起伏延宕，中日关系面临重要机遇，也有复杂的挑战。中日领导人此前进行通话，双方一致同意以明年中日邦交正常化50周年为契机，推动构建契合新时代要求的中日关系。程永华指出，随着科技创新和经济全球化，世界各国对海洋的依赖与日俱增，对海洋的开发利用达到前所未有的水平。当前，海洋霸权主义和强权政治横行，带着冷战思维的“小圈子”轮番登场，严重冲击以国际法为基础的海洋秩序。海洋资源利用和保护失衡，生态维护和建设任重道远。中国秉持和平发展、开放包容、合作共赢理念，致力于成为海洋秩序的拥护者、海洋和平的维护者、海洋合作的推动者、海洋发展的贡献者、海洋生态的保护者。中方愿同世界各国携手并肩，为提升全球海洋合作和治理水平贡献力量。

本次研讨会围绕东海问题与中日关系，分别设立“亚太海上形势与海洋问题”、“国际变局下的中日关系”、“中日关系与海洋对话”三个议题，与会专家分别就相关议题发言交流。

中国社会科学院日本研究所所长、东海问题研究中心主任杨伯江在总结性发言中指出，中日之间的问题、包括东海问题，很多都是由于信息不对称造成的，这有客观因素也有主观因素。而这次会议起到了有效的沟通作用，特别是对于互通信息、澄清事实、相互了解各自的立场和情况非常有用。虽然中日双方学者的看法不尽相同，但有一点是共通的，那就是双方都认为东海的和平稳定是重要的，都认为应当加强交流沟通，有效管控危机，防止互信的进一步流失，也避免冲突的发生。

据悉，中国社会科学院东海问题研究中心2021年3月成立，围绕以东海为重点的亚太海上形势、区域大国关系等问题，集中组织高水平的学术研究及交流活动。

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