人民网墨西哥城11月24日电 （记者彭敏）11月24日，中国驻牙买加大使田琦与牙总理霍尔尼斯共同出席中国政府援助牙买加政府新冠疫苗交接仪式并致辞，田琦大使并同牙卫生部长塔夫顿签署交接证书。牙外交外贸部部长约翰逊-史密斯、次长米勒、使馆经商参赞范江虹等一同出席。

田琦大使表示，11月21日，中牙迎来建交49周年纪念日。中国援牙疫苗在此时抵牙，带来了中国政府和人民对牙买加政府和人民的深情厚意，充分体现了中国政府和人民对牙抗疫斗争的支持，是双方深厚友谊和牢固战略伙伴关系的又一例证。新冠疫情暴发以来，中牙两国团结互助，共同抗击疫情，推动经济复苏。疫苗是“战疫”最佳武器，中国疫苗在全球广泛应用，安全性和有效性得到充分验证，将有力支持牙疫苗接种计划，促进牙买加人民的健康安全。中方将继续坚定支持牙方抗疫工作，提供力所能及的帮助，分享中国有效控制疫情并迅速恢复正常经济社会秩序的经验与技术，相信在牙政府和人民共同努力下，在中牙及国际社会通力合作下，牙买加一定能够尽快战胜疫情，恢复经济社会发展。

霍尔尼斯总理代表牙买加政府和人民衷心感谢中国为牙方抗疫斗争提供的宝贵支持和援助。霍表示，中方捐赠疫苗成功抵牙是牙中两国长期、强劲、持续合作的结果，是两国自1972年建交以来形成的充满活力的伙伴关系的充分体现。中国一直是牙买加可靠的伙伴和朋友，大力支持牙抗击疫情，恢复并发展经济。中方向牙方捐赠的两辆疫苗接种车有效地提升了牙疫苗可及性，此次中方捐赠的疫苗将继续帮助牙方应对疫情，推动经济社会发展。中国成功的防疫工作令人赞赏，牙方将学习、借鉴中国的经验，继续大力开展疫苗接种工作，持续深化牙中战略伙伴关系。

约翰逊-史密斯和塔夫顿在致辞中衷心感谢中方捐赠疫苗、助牙抗击疫情，表示疫苗是应对疫情的重要工具，牙买加人民热切期待中国疫苗，这将助力牙推广疫苗接种计划，有效维护牙人民健康安全。明年是中牙建交50周年，牙方将以此为契机，继续深化同中方的合作，推动两国关系取得更大发展。

牙主流媒体对交接仪式进行现场报道，牙新闻署对交接仪式进行现场直播。

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